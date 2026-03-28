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Las causas de su muerte aún son materia de investigación | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Las causas de su muerte aún son materia de investigación | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La comedia peruana se tiñó de luto este sábado tras la repentina partida de Víctor Manuel Rojas Ibáñez, el inolvidable Manolo Rojas, quien falleció la noche del viernes 27 de marzo frente a su vivienda en La Victoria, dejando un vacío irreparable en el cine, la radio y la televisión luego más de tres décadas de trayectoria.

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