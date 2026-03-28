La comedia peruana se tiñó de luto este sábado tras la repentina partida de Víctor Manuel Rojas Ibáñez, el inolvidable Manolo Rojas, quien falleció la noche del viernes 27 de marzo frente a su vivienda en La Victoria, dejando un vacío irreparable en el cine, la radio y la televisión luego más de tres décadas de trayectoria.

Aunque las causas exactas de su muerte son materia de investigación, la noticia ha provocado una ola de dolor entre sus familiares, colegas y seguidores, cuyas reacciones no se hicieron esperar.

Las reacciones a la repentina muerte de Manolo Rojas

Ernesto Pimentel, conductor de "El Reventonazo", programa donde Manolo brilló por años", fue uno de los primeros en manifestarse. “La noche más triste”, escribió en Instagram antes de acudir personalmente a brindar apoyo a la familia a su casa. A este sentimiento se sumaron figuras como Melissa Paredes, Bartola y Evelyn Vela.

La publicación de Ernesto Pimentel por la muerte de Manolo Rojas. (@photo.gec)

En los exteriores de su vivienda en La Victoria, el ambiente era de absoluta desolación. Hernán Vidaurre y Giovanna Castro, sus compañeros de "Los Chistosos", permanecieron en el lugar desde que se reportó el suceso. “Tengo un dolor tan grande, tan profundo. Se ha ido un hermano a quien adoro y adoraré toda la vida”, declaró un conmovido Vidaurre a RPP.

Por su parte, Fernando Armas recordó a su amigo con la voz entrecortada, calificándolo como “una luz en el firmamento artístico” y un hermano. "Nos duele mucho, va a dejar un gran vacío, era una luz en el firmamento artístico”, dijo luego.

Manolo Rojas, Hernán Vidaurre y Daniel Marquina, integrantes de "Los chistosos". (Foto: Antonio Melgarejo) / ANTONIO MELGAREJO

Jorge Benavides también se despidió mediante una anécdota personal, confesando que inicialmente creyó que la noticia era una noticia falsa (fake) dada la vitalidad del comediante. “Siempre te recordaremos como el gran Manolo Rojas”, escribió en redes sociales.

Por otro lado, familiares de Manolo se pronunciaron, entre ellos su hermano Jaime Rojas, quien destacó en él su sencillez. “Era una persona humilde y uno de los grandes artistas que ha tenido el Perú”. Su hija, Ruby Rojas, lo despidió con un breve pero potente “Te amo” en redes sociales, acompañado de una fotografía que reflejaba su estrecha relación.

Incluso figuras históricas como Román Gámez, quien le dio su primera oportunidad en TV, y Pablo Villanueva ‘Melcochita’, expresaron su pesar. “Siempre fue un humorista limpio, un caballero y buen amigo”, señaló Melcochita a sus 89 años. Mientras que Gámez resaltó: “Uno de los grandes artistas que ha tenido el Perú”.

Sobre Manolo Rojas

Nacido en Huaral el 16 de noviembre de 1962, Manolo Rojas consolidó su carrera desde sus orígenes como cómico ambulante hasta convertirse en pieza clave de programas emblemáticos como ”Risas y Salsa" y "Risas de América".

Su capacidad camaleónica le permitió dar vida a imitaciones inolvidables como el “Hermano Pablo”, el “Zambo” Cavero, Jorge del Castillo y Susy Díaz.

En una de sus últimas entrevistas para el diario Expreso, el artista reafirmó el respeto que sentía por su oficio. “Trabajo mucho en un personaje hasta sacarle el jugo para presentarlo al público”, dijo.

Los restos del humorista serán velados desde las 10:00 a. m. en la sede del Ministerio de Cultura, informó América Noticias. Asimismo, familiares del artista revelaron que el deseo final de Rojas era descansar en su natal Huaral, junto a sus padres.