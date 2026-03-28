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Pese a la iniciativa de Pimentel y la recepción positiva de otros artistas, la realización del tributo aún no cuenta con una confirmación oficial. | (Foto: Difusión)
Pese a la iniciativa de Pimentel y la recepción positiva de otros artistas, la realización del tributo aún no cuenta con una confirmación oficial. | (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La repentina muerte del comediante Manolo Rojas, ocurrida el pasado viernes 27 de marzo en La Victoria, puso en duda el desarrollo de su agenda artística, misma que ya tenía programada para estas semanas.

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