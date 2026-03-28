La repentina muerte del comediante Manolo Rojas, ocurrida el pasado viernes 27 de marzo en La Victoria, puso en duda el desarrollo de su agenda artística, misma que ya tenía programada para estas semanas.

Ante esta situación, el conductor Ernesto Pimentel, amigo cercano y colega de Manolo, solicitó que las presentaciones que el comediante tenía pactadas en Lima no sean canceladas, sino que se transformen en un homenaje.

Y es que Rojas, quien falleció a los 63 años tras desvanecerse en la puerta de su vivienda, tenía previsto encabezar el espectáculo titulado “El Show de las Imitaciones con Manolo Rojas”.

“Para recordarlo”: Ernesto Pimentel pide homenaje artístico a Manolo Rojas

Las funciones estaban programadas para los días 4 y 11 de abril a las 8 p. m. en la Estación de Barranco, donde el artista planeaba reencontrarse con su audiencia presentando sus icónicas imitaciones y actos musicales.

De ese modo, en declaraciones para “Estás en todas”, Pimentel, amigo cercano del fallecido, manifestó su deseo de mantener vigentes estas fechas como una forma de honrar el legado del imitador.

“Yo espero que podamos hacerlo para recordarlo” , señaló el presentador, quien destacó tanto la importancia profesional de Rojas como su calidad humana dentro del gremio artístico.

El show original incluía un repertorio de sátira política y música, con imitaciones de personajes como “El Brother Pablo”, “César Te Acuña” y “Tulia”.

¿Qué dijeron las empresas sobre el evento que Manolo Rojas tenía que ofrecer antes de morir?

Pese a la iniciativa de Pimentel, la realización del tributo aún no cuenta con una confirmación oficial, pues hasta el cierre de este informe, la Estación de Barranco y Teleticket no han definido el destino de las entradas vendidas en preventa.

Sin embargo, ambas empresas manifestaron sus condolencias. La ticketera resaltó que Rojas fue una figura que “hizo de la risa un lenguaje universal”, mientras que el local barranquino manifestó su acompañamiento a la familia en este proceso de duelo.

Mientras se define el futuro de sus presentaciones, los restos de Manolo Rojas son velados en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, donde familiares, amigos y el público general rinden los honores correspondientes.

(Fotos: César.grados @photo.gec)

A su vez, la partida de Rojas ha generado una ola de reacciones en redes sociales, incluyendo un emotivo mensaje de su hija, Ruby Rojas, quien despidió a su padre con la frase “Te amo”, el tema musical "Un besito más", y una foto con él.