Tras el repentino fallecimiento de Víctor Manuel Rojas Ibáñez, el entrañable Manolo Rojas, diversas personalidades se congregaron en la sala VIP del Gran Teatro Nacional para despedir al artista que, por más de tres décadas, fue sinónimo de risas en el cine, la radio, el teatro y la televisión.

Los restos del comediante fueron recibidos por sus hijos, Ruby y Manuel, quienes estuvieron acompañados por su madre en todo momento. Al velatorio asistieron figuras destacadas como el empresario Damián Ode, además de César Abrisqueta y Cecilia Tosso, directivos de Inter Artis, asociación a la que Rojas pertenecía y que hoy rinde honores a su legado.

A pocas horas de su muerte, el comediante Hernán Vidaurre, su compañero de 'Los Chistosos' (RPP), llegó hasta la casa de Manolo para acompañar a su familia en este difícil momento | (Fotos: César.grados @photo.gec)

El trágico suceso ocurrió la noche del 27 de marzo. Según los reportes, el actor fue hallado inconsciente en la puerta de su domicilio. Pese a los intentos de reanimación de su familia y la pronta llegada de los servicios de emergencia, el comediante falleció a los 63 años.

La noticia ha traspasado fronteras, resonando en medios de España, México y Estados Unidos, donde su talento también dejó huella.

Asimismo, el impacto de su partida llegó hasta las altas esferas del gobierno, pues la Presidencia de la República emitió un comunicado oficial lamentando el deceso: “Destacamos su talento y carisma, con los que llevó alegría a miles de hogares peruanos”.

Sobre Manolo Rojas

Con más de 35 años de carrera, Manolo Rojas se consolidó como una figura imprescindible de la televisión peruana, iniciando su camino en el programa radial "Hola, qué tal" y alcanzó la fama masiva en el emblemático espacio "Risas y Salsa".

Su versatilidad le permitió destacar en programas como "JB Noticias", "El Especial del Humor" y "El Reventonazo de la Chola", además de su faceta como compositor y cantante.

En una de sus últimas entrevistas para el diario Expreso, el artista reafirmó el respeto que sentía por su oficio. “Trabajo mucho en un personaje hasta sacarle el jugo para presentarlo al público”, dijo.

A su vez, el Ministerio de Cultura resaltó que Rojas “contribuyó al fortalecimiento de la identidad cultural” mediante sus caracterizaciones de personajes de la política y la sociedad.