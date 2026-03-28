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Damián Ode, de la popular dupla humorística Damián y el Toyo, se presentó en la sala VIP del Gran Teatro Nacional para despedir a Manolo Rojas | Fotos: César Campos/@photo.gec
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Manolo Rojas
  • Damián Ode, de la popular dupla humorística Damián y el Toyo, se presentó en la sala VIP del Gran Teatro Nacional para despedir a Manolo Rojas | Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Damián Ode, de la popular dupla humorística Damián y el Toyo, se presentó en la sala VIP del Gran Teatro Nacional para despedir a Manolo Rojas | Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Damián Ode, de la popular dupla humorística Damián y el Toyo, se presentó en la sala VIP del Gran Teatro Nacional para despedir a Manolo Rojas | Fotos: César Campos/@photo.gec

  • Familiares y amigos llegan al velorio de Manolo Rojas en el gran teatro nacional después de que sufriera un paro cardíaco en su hogar | Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Familiares y amigos llegan al velorio de Manolo Rojas en el gran teatro nacional después de que sufriera un paro cardíaco en su hogar | Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Familiares y amigos llegan al velorio de Manolo Rojas en el gran teatro nacional después de que sufriera un paro cardíaco en su hogar | Fotos: César Campos/@photo.gec

  • El hijo de Manolo Rojas, Manuel, en el velorio de su padre
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    El hijo de Manolo Rojas, Manuel, en el velorio de su padre

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    El hijo de Manolo Rojas, Manuel, en el velorio de su padre

  • Seguidores del humorista llegaron hasta el Gran Teatro Nacional para rendirle homenaje | Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Seguidores del humorista llegaron hasta el Gran Teatro Nacional para rendirle homenaje | Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Seguidores del humorista llegaron hasta el Gran Teatro Nacional para rendirle homenaje | Fotos: César Campos/@photo.gec

  • Familiares y amigos llegan al velorio de Manolo Rojas en el gran teatro nacional después de que sufriera un paro cardíaco en su hogar | Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Familiares y amigos llegan al velorio de Manolo Rojas en el gran teatro nacional después de que sufriera un paro cardíaco en su hogar | Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Familiares y amigos llegan al velorio de Manolo Rojas en el gran teatro nacional después de que sufriera un paro cardíaco en su hogar | Fotos: César Campos/@photo.gec

  • Al lugar llegó la actriz Cecilia Luz Tosso de la Piniella, en representación de Inter Artis, asociación que integraba el artista, para rendirle homenaje | Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Al lugar llegó la actriz Cecilia Luz Tosso de la Piniella, en representación de Inter Artis, asociación que integraba el artista, para rendirle homenaje | Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Al lugar llegó la actriz Cecilia Luz Tosso de la Piniella, en representación de Inter Artis, asociación que integraba el artista, para rendirle homenaje | Fotos: César Campos/@photo.gec

  • El actor César Martín Abrisqueta Gómez y la actriz Cecilia Luz Tosso de la Piniella, del consejo directivo de Inter Artis también le dieron el último adiós al fallecido comediante | Fotos: César Campos/@photo.gec
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    El actor César Martín Abrisqueta Gómez y la actriz Cecilia Luz Tosso de la Piniella, del consejo directivo de Inter Artis también le dieron el último adiós al fallecido comediante | Fotos: César Campos/@photo.gec

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    El actor César Martín Abrisqueta Gómez y la actriz Cecilia Luz Tosso de la Piniella, del consejo directivo de Inter Artis también le dieron el último adiós al fallecido comediante | Fotos: César Campos/@photo.gec

Por Redacción EC

Tras el repentino fallecimiento de Víctor Manuel Rojas Ibáñez, el entrañable Manolo Rojas, diversas personalidades se congregaron en la sala VIP del Gran Teatro Nacional para despedir al artista que, por más de tres décadas, fue sinónimo de risas en el cine, la radio, el teatro y la televisión.

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