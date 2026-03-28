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Los restos del artista llegaron al primer escenario del país este sábado para recibir el último adiós de familiares, colegas del gremio artístico y seguidores | Foto: Archivo GEC
Los restos del artista llegaron al primer escenario del país este sábado para recibir el último adiós de familiares, colegas del gremio artístico y seguidores | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Luto nacional. Los restos del comediante peruano Manolo Rojas, quien falleció la noche de este viernes 27 de marzo a los 63 años, serán velados en las instalaciones del Gran Teatro Nacional, en San Borja, informó el Ministerio de Cultura.

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