Luto nacional. Los restos del comediante peruano Manolo Rojas, quien falleció la noche de este viernes 27 de marzo a los 63 años, serán velados en las instalaciones del Gran Teatro Nacional, en San Borja, informó el Ministerio de Cultura.

De ese modo, el cuerpo sin vida del reconocido artista llegaron al primer escenario del país este sábado para recibir el último adiós de familiares, colegas del gremio artístico y seguidores.

Familiares y amigos llegan al velorio de Manolo Rojas en el gran teatro nacional después de que sufriera un paro cardíaco en su hogar. | Fotos: César Campos/@photo.gec

Carmen Dora Garrido Díaz, directiva de la Oficina de Comunicación del GTN, confirmó que el homenaje se desarrolla en la Sala VIP del recinto hasta el 29 de marzo. “Vamos a brindar todas las facilidades para una despedida respetuosa”, señaló a Infobae.

El velatorio en el Gran Teatro Nacional estará abierto al público hasta las 7 p. m. de hoy sábado y hasta las 3 p. m. de mañana, domingo. Aún no se conoce con exactitud donde será sepultado.

Manolo Rojas: así fueron sus últimos minutos

El fallecimiento del humorista ocurrió de manera repentina en el distrito de La Victoria. Según informó su hermano, Jaime Rojas, el cuerpo fue hallado por el hijo del comediante en la puerta de su vivienda, ubicada en la urbanización Santa Catalina.

Aunque trascendió que el artista pudo haber sufrido un infarto, las causas de su muerte aún son materia de investigación. Y es que, a pesar de no presentar dolencias previas y asistir al gimnasio durante la mañana, fue encontrado sin vida por la noche.

Ante el suceso, la Presidencia de la República emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias: “Destacamos su talento y carisma, con los que llevó alegría a miles de hogares peruanos”.

Tras conocerse su muerte, amigos y colegas del actor, como Hernán Vidaurre y Giovanna Castro, así como Ernesto Pimentel, con quien compartió escena en ‘El Reventonazo de la Chola’, llegaron a su vivienda para despedirse por última vez.

Sobre Manolo Rojas

Con más de 35 años de carrera, Manolo Rojas se consolidó como una figura imprescindible de la televisión peruana. Inició su camino en el programa radial "Hola, qué tal" y alcanzó la fama masiva en el emblemático espacio "Risas y Salsa".

Su versatilidad le permitió destacar en programas como "JB Noticias", "El Especial del Humor" y "El Reventonazo de la Chola", además de su faceta como compositor y cantante.

En una de sus últimas entrevistas para el diario Expreso, el artista reafirmó el respeto que sentía por su oficio. “Trabajo mucho en un personaje hasta sacarle el jugo para presentarlo al público”, dijo.

A su vez, el Ministerio de Cultura resaltó que Rojas “contribuyó al fortalecimiento de la identidad cultural” mediante sus caracterizaciones de personajes de la política y la sociedad.