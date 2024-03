La mansión que Freddie Mercury habitó durante sus últimos días de vida antes será vendida por casi 35 000 000 de euros, así lo anunció Mary Austin, exnovia y heredera del vocalista de Queen.

Mediante un comunicado que se difundió a los medios europeos, fue la mejor amiga de Mercury, quien confirmó la venta del lujoso recinto habitado por el cantante durante los años previos a su fallecimiento en 1991.

“Esta casa ha sido la caja de recuerdos más gloriosa, porque tiene mucho amor y calidez en cada habitación”, comentó Austin. Tras ello, complementó: “Ha sido un placer vivir allí y tengo muchos recuerdos maravillosos aquí. Ahora que está vacío, me transporto a la primera vez que lo vimos”.

Por otro lado, la mujer, que actualmente tiene dos hijos, se mostró tranquila con su decisión, por lo que resaltó el valor sentimental e histórico de la propiedad.

“Desde que Freddie y yo cruzamos la legendaria puerta verde, ha sido un lugar de paz, la verdadera casa de un artista, y ahora es el momento de confiar esa sensación de paz a la siguiente persona”, complementó.

Sobre la casa de Freddie Mercury





La mansión, que actualmente está a la venta por más de 35 millones de euros, tiene 8 habitaciones y está ubicado en el exclusivo barrio de Kensington, en Londres.

Conocida por el nombre de “Garden Lodge”, fue comprada por Mercury en 1980. Tras pagar en efectivo por la vivienda, el artista señaló haberse enamorado del recinto. “Vi la casa, me enamoré de ella y en media hora era mía”, dijo a la periodista Lesley-Ann Jones, en el libro “Mercury: An Intimate Biography of Freddie Mercury”.

Asimismo, el vocalista de Queen realizó varias modificaciones a la vivienda, incluyendo pinturas de Pablo Picasso, Salvador Dalí y Henri Matisse, así como la decoración de estilo victoriano. “Quiero llevar una vida victoriana, rodeado de un desorden exquisito”, precisó.

La venta de la propiedad, que ahora le pertenece a Mary Austin es gestionada por la agencia inmobiliaria llamada Knight Frank.