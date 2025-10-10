Este viernes, el cantautor peruano Marco Romero protagonizó un emotivo encuentro con la estrella colombiana Carlos Vives, quien llegó a Lima para ofrecer un concierto esta noche en el Costa 21 (San Miguel) como parte de su gira ‘El rock de mi pueblo vive’.

“Uy, hablamos sobre la música, sobre el folclor, sobre la fusión” , dijo el autor de ‘Porque yo creo en ti’ muy emocionado de su reunión, donde también cantaron algunas canciones, como el tradicional ' Cada domingo a las 12 después de la misa’, obra de Augusto Polo Campos e interpretado por el mítico Zambo Cavero.

Marco Romero y Carlos Vives

Por otro lado, Romero detalló que Vives, artista ganador de múltiples premios Grammy y reconocido como Persona del Año, le expresó su admiración por la música, así como la comida peruana.

“Me preguntó si yo estaba firmado por alguna marca, por algún sello. Habló del zambo Cavero, que le encantaba la música peruana, que le encantaba Lima, la comida”, dijo.

Posteriormente, Marco detalló que Vives escuchó su versión de “Fruta Fresca”, el exitoso tema del colombiano, elogiando su interpretación. “Le encantó. Le dije que soy un fiel admirador de su música y que era un honor estar con él”, contó.

En el encuentro, también estuvieron presentes el cumbiambero Deyvis Orosco y la cantante Cielo Torres, con quienes Carlos Vives se animó a interpretar algunas canciones.