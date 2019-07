"El marginal": Nico Furtado y su inesperado tuit que se viralizó en redes sociales

Nicolás Furtado, el actor que interpreta a Juan Pablo Borges alias "Diosito" en "El Marginal 3", la serie de la TV Pública argentina que estrenó este martes su tercera temporada protagonizó recientemente un curioso episodio en redes sociales.

Y es que el actor de origen uruguayo, respondió de manera un tanto inesperada a una ex conocida suya cuando esta lo felicitó por su trabajo en "El marginal".

Se trata de Grace, una mujer que conoce personalmente a Furtado por trabajar en el lavadero de ropa donde el actor llevaba sus prendas. Ella le dejó un mensaje en Twitter diciéndole que estaba "feliz de la carrera que estás logrando", y el actor no dejó pasar la oportunidad y le respondió que no se habían visto más porque "me compré lavarropas".

Hola Gra! Me compré lavarropas, por eso no nos vimos más... Muchísimas gracias!!! 😊 🙌🏻 Te mando un beso enorme!! https://t.co/8cBwMSHKP2 — Nico FURTADO (@Furtado_Nico) 10 de julio de 2019

La respuesta de Furtado generó la ocurrencia de otro usuario, Hernán Rodríguez, también conocido ocasional del actor, pero esta vez por trabajar en otro rubro.

"¿Te compraste un lavadero de autos, también? Jeje. Hace mucho que no te veo, querido amigo. Felicitaciones por el éxito. 200% merecido".

Al igual que con Grace, el actor no tardó en responderle a Hernán.

"Jaja, tenés razón Herni. La semana que viene te lo llevo, que lo tengo todo mugroso. Espero que estés muy bien, abrazos", prometió "Diosito".

Jaja.. tenes razón Herni! La semana que viene te lo llevo que lo tengo todo mugroso.. Espero que estés muy bien, abrazo!! https://t.co/PI3nMzUXPS — Nico FURTADO (@Furtado_Nico) 11 de julio de 2019

Nicolás Furtado, nacido en Montevideo y radicado en Buenos Aires, se ganó el cariño de los fans con su carismático personaje de 'Diosito', protagonista de la serie desde 2016.

La tercera temporada de "El marginal 3" se estrenó con éxito el pasado 9 de julio por TV Pública. La serie, creada por Sebastián Ortega lideró el horario de la 22 horas con 13.5 y 14 puntos de ráting, números que se distancian de lejos de sus dos antecesoras.

La nueva entrega de "El marginal 3", la cual consta de ocho capítulos que dan cierre, por ahora, a la serie, se sitúa temporalmente dos años después del "motín de las palomas" y uno antes del secuestro de Luna, la hija del juez Lunati.