La actriz y comediante mexicana aseguró que no recuerda mayores detalles de su reciente visita a Perú. (Foto: Captura)
Redacción EC

La actriz mexicana , reconocida por su trabajo como en “El Chavo del 8”, reveló que en su reciente visita a Perú vivió un desafortunado incidente con los productores de su circo, a quienes acusó de maltrato y desatención médica.

En un reciente video grabado junto a su hija Verónica, la hija de la actriz mexicana acusó a los empresarios peruanos de maltrato y negligencia médica.

Según relató Verónica, su madre fue entregada en una situación alarmante al llegar a Perú. María Antonieta de las Nieves viajó delicada de salud al país; sin embargo, la hija de la actriz resaltó que no le dieron la atención medica correspondiente.

María Antonieta de las Nieves acusa maltrato y desatención médica en Perú. (Foto: Captura de video)

“Cuando llegué a Perú, me dieron a mi mamá cargada, como una plumita. Estaba ida y no reconocía a nadie. Me la entregaron directamente del coche”, declaró Verónica.

Al ver que su madre estaba delicada de salud, Verónica decidió cancelar las funciones del circo programadas en Perú; sin embargo, reveló que los productores le pusieron muchas trabas para impedir la cancelación del circo y dificultaron una atención médica adecuada a María Antonieta de las Nieves.

Por su parte, la actriz que dio vida a ‘La Chilindrina’ reconoció que no recuerda nada de su reciente visita a Perú. “Lo único que recuerdo es que yo hacía esto con la boca (mueve los labios)”, resaltó.

María Antonieta de las Nieves acusa maltrato y desatención médica en Perú. (Foto: Captura de video)

La hija de María Antonieta de las Nieves reveló que, una vez en México, los médicos atendieron a la actriz y detectaron un cuadro grave de bajo nivel de sodio, lo que podría haberle provocado un ataque o derrame cerebral. Además, presentaba cuadros de infección en los pulmones, vías urinarias y signos de sobremedicación, motivo por el que tuvo que ser internada de emergencia.

