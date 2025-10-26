La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, reconocida por su trabajo como ‘La Chilindrina’ en “El Chavo del 8”, reveló que en su reciente visita a Perú vivió un desafortunado incidente con los productores de su circo, a quienes acusó de maltrato y desatención médica.
En un reciente video grabado junto a su hija Verónica, la hija de la actriz mexicana acusó a los empresarios peruanos de maltrato y negligencia médica.
Según relató Verónica, su madre fue entregada en una situación alarmante al llegar a Perú. María Antonieta de las Nieves viajó delicada de salud al país; sin embargo, la hija de la actriz resaltó que no le dieron la atención medica correspondiente.
“Cuando llegué a Perú, me dieron a mi mamá cargada, como una plumita. Estaba ida y no reconocía a nadie. Me la entregaron directamente del coche”, declaró Verónica.
Al ver que su madre estaba delicada de salud, Verónica decidió cancelar las funciones del circo programadas en Perú; sin embargo, reveló que los productores le pusieron muchas trabas para impedir la cancelación del circo y dificultaron una atención médica adecuada a María Antonieta de las Nieves.
Por su parte, la actriz que dio vida a ‘La Chilindrina’ reconoció que no recuerda nada de su reciente visita a Perú. “Lo único que recuerdo es que yo hacía esto con la boca (mueve los labios)”, resaltó.
La hija de María Antonieta de las Nieves reveló que, una vez en México, los médicos atendieron a la actriz y detectaron un cuadro grave de bajo nivel de sodio, lo que podría haberle provocado un ataque o derrame cerebral. Además, presentaba cuadros de infección en los pulmones, vías urinarias y signos de sobremedicación, motivo por el que tuvo que ser internada de emergencia.
