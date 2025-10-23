La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves le dio un adiós permanente al personaje de ‘La Chilindrina’, que dio vida durante más de 50 años y que le dio fama mundial como parte del elenco de la serie cómica 'El Chavo del 8′.

De ese modo, la artista, de 78 años, confirmó su retiro durante una entrevista para el podcast de la periodista Matilde Obregón, indicando que su última presentación, tuvo lugar en un espectáculo circense realizado en Perú, a mediados de año.

“O sea, ¿la Chilindrina no se va a ir?” , le preguntaron. “No, ya se fue” , respondió María Antonieta. “ Se fue en Perú... A lo mejor haré algún comercial o algo promocional, pero ya no como antes, cuando estaba entregada al circo, haciendo dos o tres funciones diarias”, precisó.

María Antonieta de las Nieves: ¿Seguirá trabajando a pesar de despedirse de la Chilindrina?

Así, la compañera y amiga de Roberto Gómez Bolaños, creador de 'El Chavo’, explicó que su decisión obedece al deseo de disfrutar de un merecido descanso, reduciendo considerablemente su carga laboral debido a problemas de salud.

“Tengo 78 años y no he descansado un momento en mi vida. Ahorita estoy sabiendo lo que es estar en casa, en mi cama, con mis tres perras, viendo mi tele... y soy feliz”, confesó.

Si bien la artista aclaró que no se retirará por completo de la vida pública, enfatizó que ya no mantendrá la rutina extenuante que tenía. “No digo que me voy a retirar de por vida. A lo mejor saco a la Chilindrina en alguna entrevista, pero trabajar tanto como lo estaba haciendo, ya no”, concluyó.

La Popis (Florinda Meza) junto a la Chilindrina (María Antonieta de las Nieves) y El Chavo (Roberto Bolaños) en "El Chavo del 8" (Foto: Televisa)

¿La Chilindrina la pasó mal durante su estadía en Perú?

El retiro se anuncia tras complicaciones de salud durante su estadía en Perú, mismas que fueron diagnosticadas en su país, resultando con bajos niveles de sodio, infecciones pulmonares y urinarias, y riesgo por sobremedicación.

La recuperación fue lenta, pero finalmente la actriz se estabilizó. “No recuerdo nada, ni la llegada ni las entrevistas. Mi hija dice que era otra. Yo me sorprendí de verme”, reveló María Antonieta, aún conmovida por lo vivido.

María Antonieta de las Nieves se despidió de su personaje, la Chilindrina, en una entrevista para un podcast de YouTube

Mientras realizaba su espectáculo en Lima, De las Nieves habló con ‘Amor y Fuego’ y confesó que “Perú le dio los mejores momentos de su vida… y los peores también”, ya que fue en este país donde la salud de su esposo, Gabriel Fernández, se deterioró antes de fallecer en México.

María Antonieta de las Nieves sufrió incidente en teatro de México

Por otro lado, a inicios de setiembre, la intérprete sufrió una aparatosa caída en el Teatro Insurgentes, en Ciudad de México, a donde asistió como espectadora del musical ‘Cabaret’, protagonizado por Mon Laferte.

María Antonieta de las Nieves sufre caída

La intérprete habría perdido el equilibrio mientras subía las escaleras del auditorio central, lo que provocó su caída. Sin embargo, recibió el apoyo inmediato de dos mujeres que la socorrieron. El incidente fue grabado y difundido en redes sociales.

