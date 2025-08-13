Un momento cargado de emoción vivieron María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar, dos de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana, al reencontrarse en Lima luego de varios años sin coincidir.
La reunión tuvo lugar el 12 de agosto en la casa de Ernesto Pimentel, más conocido como ‘La Chola Chabuca’, quien no dudó en compartir en redes sociales el abrazo y la conversación entre 'La Chilindrina’ y ‘El Señor Barriga’. Entre sonrisas y preguntas sobre sus familias, ambos recordaron viejos tiempos.
Pimentel, emocionado, rememoró que fue María Antonieta quien impulsó a Vivar a unirse al circo hace 25 años. “Hoy, mi querido Édgar Vivar y la entrañable María Antonieta se reencontraron en mi casa, y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael”, expresó en Instagram.
Los actores se encuentran en Perú para presentaciones circenses, lo que hizo posible este encuentro que avivó la nostalgia de miles de fanáticos. En redes sociales, muchos se preguntaron si Carlos Villagrán, ‘Quico’, se uniría a ellos, aunque el propio actor descartó esa posibilidad.
“Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones. Todo eso. Los respeto a todos, pero no. Los periodistas, yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”, comentó en diálogo con Amor y Fuego.
