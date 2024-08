La actriz mexicana María Eugenia Ríos, reconocida por sus papeles en telenovelas como “Rubí” (1968) y “María Mercedes” (1993), falleció a los 88 años el 1 de agosto. La noticia fue confirmada por su hijo, el también actor Andrés Bonfiglio en sus redes sociales. Se desconocen las causas de su fallecimiento.

Ríos, quien nació en la Ciudad de México en 1935, dedicó gran parte de su vida a la actuación, dejando una huella imborrable en la televisión mexicana. Su talento y carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas por el público.

“Con profundo dolor me despido de la persona más importante en mi vida y con el corazón completamente destrozado les comparto a la persona que más amé y me amo, gracias por todo lo que me diste y enseñaste y sobre todo gracias a nombre de todo el medio artístico”, escribió en su cuenta de Instagram.

Luego finalizó: “Ya estarás con tu gran amor y por siempre juntos. Me vas a hacer muchísima falta”, colocando un video con diversas fotos de su madre. “Agradezco profundamente todas sus oraciones; sin embargo, mi mamita decidió irse hace 10 minutos de nuestro lado para reunirse con mi Amado Papito. Que vivan felices en la eternidad”, puso en Facebook.

Además de “Rubí” y “María Mercedes”, Ríos participó en numerosas producciones que la consolidaron como una de las grandes figuras de la pantalla chica. Su incursión en la televisión fue en 1962.

Su trayectoria artística abarcó décadas y la llevó a compartir créditos con reconocidos actores. Ha participado en producciones famosas como “Mujer, casos de la vida real”, “Missing” y otras. El último film que grabó Maria Eugenia fue la obra Madame Curie, en 2014.

De otro lado, la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) confirmó la muerte de Ríos, enviando sus condolencias también por redes sociales. “[...] Dedicó años de su vida a nuestro Sindicato y la Estancia Infantil”, resaltaron.