Este miércoles 10 de diciembre, la conductora de televisión María Pía Copello presentó su nuevo canal de 'streaming’ llamado ‘+QTV’ network, en un evento que congregó a las figuras que formarán parte de esta ambiciosa propuesta digital.

‘+QTV’ es un proyecto impulsado por Copello y el ‘Grupo Lúdyco’, fundado por ella y Samuel Dyer Coriat, esposo de María Pía, buscando ofrecer contenido de entretenimiento, deportes, big shows, concursos, podcast y actualidad, informaron.

CONOCE MÁS: María Pia Copello defiende a Mario Hart tras incidente con su vestuario para el concierto de Shakira

¿Quiénes son las figuras que se suman al proyecto?

El elenco de QTV incluye al capitán histórico de la selección nacional, Paolo Guerrero, la destacada salsera Daniela Darcourt, el influencer Dafonseka, el comentarista deportivo Giancarlo ‘Flaco’ Granda, así como la animadora infantil Karina Rivera.

“El objetivo es simple, el de poder conectar con la comunidad y conquistar nuevas generaciones. Es un nuevo comienzo, nuevas ideas y con todo el corazón”, dijo María Pía, en la presentación de su nuevo proyecto.

Ellos son las figuras de QTV, el nuevo 'streaming' de María Pía Copello

Por su parte, Guerrero, quien incursiona en el ‘streaming’, manifestó su emoción ante este nuevo desafío profesional, indicando que “fue difícil tomar esa decisión”, pero que lo asume como “una historia nueva para él”.

Otro momento destacado fue la aparición de Karina, con quien María Pía vivió una gran polémica en el pasado. “Nunca nos dejaron juntarnos y ahora después de 25 años por fin nos vemos cara a cara”, dijo.

Peter Fajardo, productor de ‘EEG’, asume la dirección

Junto con el elenco, se confirmó la incorporación del experimentado productor Peter Fajardo, recordado por dirigir el ‘reality’ Esto es Guerra, quien asumirá la dirección de los contenidos de ‘+QTV’.

“Lo mío es estar detrás de cámaras y es un honor formar parte de todo esto, gracias María Pía por sumarme a tu equipo, vengo a aprender y a sumar”, afirmó.

María Pía Copello y Peter Fajardo en el lanzamiento de su canal de streaming