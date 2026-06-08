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María Rosa Fugazot, reconocida actriz argentina, falleció a los 83 años. (Foto: Captura de YouTube / "América TV")
María Rosa Fugazot, reconocida actriz argentina, falleció a los 83 años. (Foto: Captura de YouTube / "América TV")
Por Redacción EC

La actriz argentina María Rosa Fugazot falleció a los 83 años. La artista fue encontrada sin vida la noche del domingo 7 de junio en su departamento en el barrio porteño de Palermo. Agentes de la policía llegaron al lugar tras recibir una llamada que indicaba que había una persona descompensada. Al llegar, registraron su deceso.

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