La actriz argentina María Rosa Fugazot falleció a los 83 años. La artista fue encontrada sin vida la noche del domingo 7 de junio en su departamento en el barrio porteño de Palermo. Agentes de la policía llegaron al lugar tras recibir una llamada que indicaba que había una persona descompensada. Al llegar, registraron su deceso.

A las 9:45 p.m. del domingo 7 de junio, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió hasta un edificio en la calle Güemes al 4700 tras un pedido de ayuda telefónica por un problema de salud, razón por la cual también fue convocado el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias).

Al ingresar al departamento, se encontraron a dos mujeres, identificadas como una amiga y una prima de la actriz, según señaló el diario La Nación. Tras la llegada del personal médico, se confirmó el fallecimiento de María Rosa Fugazot, cuyo cuerpo fue hallado en una habitación. Según las primeras constataciones, no se encontraron signos de violencia.

María Rosa Fugazot, reconocida actriz argentina, falleció a los 83 años. (Foto: Instagram / @pobrezaenreparto)

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo del fiscal Martín Parrando, con la secretaría de Leandro Alonso, que dispuso el inicio de las investigaciones de causales de muerte.

Tras la confirmación del fallecimiento de la actriz, el Multiteatro compartió unas palabras para homenajear a la artista argentina. “Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente. Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre”, destacó la institución.

⚫️ Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente.

Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre. pic.twitter.com/aL58NDtjoL — Multiteatro (@multiteatro) June 8, 2026

Destacada trayectoria

Con una trayectoria artística de más de seis décadas, María Rosa Fugazot desarrolló una destacada carrera en teatro y televisión. Entre sus trabajos sobre las tablas sobresalen sus participaciones en “La casa de Bernarda Alba” (2014) y “El conventillo de la Paloma” (1998). En la pantalla chica formó parte de ciclos emblemáticos como “Operación Ja-Já” y “Polémica en el bar”. Uno de sus papeles más recordados en los últimos años fue el de ‘Antonia’, madre del personaje interpretado por Julio Chávez, en la exitosa miniserie “El puntero” (2011).

María Rosa Fugazot, reconocida actriz argentina, falleció a los 83 años. (Foto: Netflix)

Cabe recordar que la actriz había atravesado momentos difíciles tras la muerte de su hijo, el actor y director René Bertrand en junio de 2025. A pesar del dolor, continuó ligada a la actividad artística y mantuvo su presencia en escenarios teatrales, demostrando una notable fortaleza personal y profesional hasta su partida.