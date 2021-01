Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que tuvo coronavirus (COVID-19), pero decidió mantener su diagnóstico en reserva hasta la recuperación.

Pese a lo deportiva que la actriz se muestra en redes sociales, Guardia señaló que tuvo complicaciones debido a su edad (61 años).

“Hace poco tiempo me dio COVID-19 y estuve muy mal. Escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable. Primero me contagié yo y aunque me aislé, contagié a mi esposo, quien estuvo muy mal”, comentó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Es un demonio (el COVID-19). Les pido de favor que se cuiden, que cuiden a las personas que aman, que cuiden a los mayores y a las personas que los rodean. Este virus cuando los tienes en la puerta de tu casa es un demonio y no sabes lo que puede suceder”, añadió.

Asimismo contó cómo la pasó su esposo Marco Chacón, quien sufrió contracciones en el diafragma y no pudo alimentarse bien. “Estaba deshidratado. Encontramos una doctora que le puso anticoagulantes, cortisona, suero, le salvó la vida”, señaló.

