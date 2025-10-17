La cantante Maricarmen Marín fue una de las invitadas en el anuncio del concurso “Talento Mallplaza”, que impulsa el ganador del Grammy, Tony Succar, quien busca crear una plataforma para descubrir y promover a los nuevos talentos musicales del Perú.

Al respecto, la recordada jurado de “Yo soy” celebró que esta iniciativa promueva la búsqueda de nuevo talento en las diversas regiones del Perú. Además, resaltó que el ganador puede grabar su primera canción con Tony Succar.

“Hay que dar oportunidad a los nuevos talentos y qué mejor que el ganador pueda grabar su primera canción con un grande como Tony, qué excelente inicio en la música y sobre todo que pueda cantar en el Estadio Nacional. Si bien ahora las redes te dan las oportunidades que antes no existían, este concurso te hace dar un gran paso y sobre todo tener acceso a Tony Succar”, dijo Maricarmen.

Maricarmen Marín celebra que Tony Succar busque nuevos talentos en todo el Perú. (Foto: Difusión)

“Es maravilloso que hayan pensado también en las provincias, donde muchas veces no hay tantas facilidades para lograr los sueños. El Perú tiene mucho talento, a veces uno dice qué talentoso es este chico, pero por qué no lo conoce, sobre todo la cumbia. Para mí ha sido un género muy generoso conmigo, es un ritmo que gusta en todos lados. Tal vez de este concurso pueda salir nuestro siguiente Tony o Gian Marco”, añadió.

Como se sabe, el ganador del concurso tendrá la oportunidad de grabar su primer sencillo producido por Tony Succar. Además, cantará en el concierto que el productor realizará en el Estadio Nacional.

"Nunca dejé de soñar con este momento. Este concierto es el más anhelado desde que me dediqué a la música. Será un homenaje a los sueños y a todo lo que nos une como familia", dice Tony Succar.

Las audiciones para que los cantantes emergentes puedan mostrar su talento será hasta este 19 de octubre, en todos los Mallplaza ubicados en Angamos, Comas y Callao, así como en Arequipa, Huancayo, Piura y Trujillo. Las inscripciones para el concurso “Talento Mallplaza” están abiertas en la web.