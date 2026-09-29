Los boletos para todas las fechas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket | Foto: Difusión
Los boletos para todas las fechas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante peruana Maricarmen Marín anunció la incorporación de tres nuevas funciones para su espectáculo “Navidad Maricarmen: 10 Años de Magia”, que se realizará en el Teatro Canout de Miraflores.

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