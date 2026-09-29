La cantante peruana Maricarmen Marín anunció la incorporación de tres nuevas funciones para su espectáculo “Navidad Maricarmen: 10 Años de Magia”, que se realizará en el Teatro Canout de Miraflores.

De esta manera, el show tendrá cuatro presentaciones programadas para el sábado 12 y domingo 13 de diciembre, en los horarios de 3:00 p.m. y 6:00 p.m.

El espectáculo marcará el debut teatral del proyecto navideño que la intérprete inició en 2016 con el lanzamiento de su primer álbum de villancicos. La propuesta combinará música, baile y una puesta en escena dirigida al público familiar.

Maricarmen Marín

La artista también adelantó detalles de la producción que prepara por los 10 años de su proyecto musical. “Hemos preparado una historia llena de magia, música, baile, personajes, una gran puesta en escena y muchas sorpresas”, comentó.

Las entradas para las cuatro funciones ya se encuentran disponibles en Teleticket.