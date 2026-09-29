El espectáculo marcará el debut teatral del proyecto navideño que la intérprete inició en 2016 con el lanzamiento de su primer álbum de villancicos. La propuesta combinará música, baile y una puesta en escena dirigida al público familiar.
La artista también adelantó detalles de la producción que prepara por los 10 años de su proyecto musical. “Hemos preparado una historia llena de magia, música, baile, personajes, una gran puesta en escena y muchas sorpresas”, comentó.
Las entradas para las cuatro funciones ya se encuentran disponibles en Teleticket.