Hay voces que quedan marcadas en la memoria para los amantes de series y películas, algunas más memorables que otras, pero sin duda reconocibles, y esto es gracias al gran trabajo de muchos actores de doblaje que se encargaron de prestar su voz a entrañables personajes. Tal es el caso de dos reconocidos dobladores como Marina Huerta y Víctor Ugarte, quienes se encuentran en Lima para ser parte del Fiction Fest 2024, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la cultura pop. El festival se realizará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Coliseo Cerrado Juan XXIII de Pueblo Libre.

Marina Huerta es una reconocida artista de doblaje que ha prestado su voz a entrañables personajes, siendo los más destacados ‘Marge’ y ‘Bart’ de “Los Simpson”. Por su parte, Víctor Ugarte también cuenta con un amplio repertorio de trabajos, como ‘Sasuke Uchiha’ de “Naruto”, ‘Shinji Ikari’ en “Neon Genesis Evangelion”, pero sin duda uno de los más entrañables es el del joven mago Harry Potter en la saga homónima, donde estuvo desde la tercera película hasta el final de la saga.

Sobre sus trabajos como voces oficiales de los personajes que marcaron la infancia, ambos coinciden en que sienten una gran satisfacción al saber que sus interpretaciones han calado en la memoria de muchas personas.

“Hay algunos personajes que ya sí sabes que sí o sí van a pegar, pero hay otros que la verdad no, no sabes… Uno los hace con el mismo cariño, profesionalismo y entrega, sean famosos o no. Ya si después te toca que se vuelven famosos, pues es una maravilla. La verdad que sí, uno los hace con el mismo cariño a todos”, señaló Ugarte.

“Cuando nosotros comenzamos a hacer doblaje no existían las redes sociales. Entonces nuestro trabajo terminaba en el mismo atril, no tú terminabas el personaje y prácticamente no volvías a saber de qué impacto tuvo hasta mucho tiempo después. Algunas producciones salieron a la luz, otras tantas no. Ahora ha cambiado mucho, porque prácticamente todas las series y películas tienen una vitrina en Internet”, añadió Ugarte.

Sus personajes destacados y cómo llegaron a su vida

Al recordar cómo llegó a ser parte de “Los Simpson”, Marina Huerta confesó que el director de aquel entonces citó a un reparto con el que ya había trabajado para interpretar a la famosa familia, siendo ella la responsable de darle la voz a dos memorables personajes como ‘Bart’ y ‘Marge Simpson’.

“Para ‘Los Simpson’ se hicieron castings durante mucho tiempo porque se hacían las pruebas de voz, se mandaban al cliente y si no les gustaba ninguna se volvía a convocar para pruebas de voz, así como tres veces antes de que ya finalmente nos escogieran”, contó.

“Nos escogieron porque ya no se llamó un casting, sino que yo supongo que el director en aquel entonces de la empresa citó a un reparto, como él nos conocía a todos, citó a un reparto que él suponía que podíamos hacer todos los personajes de la familia. Realmente solo se estaba casteando a la familia, y ahí ya fue cuando, uno por uno, estuvimos grabando con una persona de parte de los clientes que nos iba dirigiendo, nos iba diciendo que es lo que quería y ahí nos fueron aprobando a cada uno de nosotros, así es como quedamos”, recordó Huerta.

Por su parte, Víctor Ugarte no solo reconoció que dar su voz al protagonista de “Harry Potter” fue un sueño hecho realidad, sino que hace un par de años tuvo la oportunidad de interpretar al Spider-Man de Tobey Maguire en “Spider-Man: No way home”, cinta que fue un rotundo éxito en taquilla.

“Yo ya había doblado a Spider-Man, pero para un videojuego… Yo sabía que Luis Daniel Ramírez (quién había doblado anteriormente a Tobey Maguire), tenía algunos problemas y por ende no iba a poder castear en la película. A mí me invitaron a hacer un casting, pero en una película que ya era viejita, me dijeron que la iban a redoblar a petición del cliente y entonces hice el casting. A los dos o tres días me dijeron que había sido elegido para interpretar a Tobey Maguire y me dieron la fecha del llamado. Llegué, y lo curioso es que cada que entras a un estudio, pues lo primero que firmas es un contrato de confidencialidad, ahí viene el nombre del personaje y leí que decía ‘Peter’”, confesó Ugarte.

“Ya en el momento en que me acomodé frente al micrófono, la producción y el director me dijeron: ‘Oye, pues la verdad es que la película que vas a grabar es No Way Home’. Sentí nervios y emoción, afortunadamente ya vimos que el resultado fue positivo y yo se lo atribuyo mucho a que la gente ya me tenía un poco relacionado con Spider-Man por el videojuego”, agregó.

El trabajo de un actor de doblaje y su adaptación a la tecnología

Desde sus inicios en el mundo del doblaje, Marina Hurtado y Víctor Ugarte han enfrentado grandes cambios, pues la virtualidad se ha convertido en un aliado de doble filo. Para Hurtado, adaptarse es la mejor forma de hacer frente a una posible injerencia de la Inteligencia Artificial en la producción de voces que, para ella, todavía no pueden transmitir emociones.

“Como cualquier adelanto tecnológico, hay compañeros que se adecuan rápidamente a este y hay otros que tienen un poco más de resistencia. Y bueno, solo prevalecerán aquellos que puedan ser resilientes y que puedan adecuarse a las nuevas formas. Ahora no solo interpretas todo, sino también digamos que te diriges porque pues tenemos que ser equipo. Entonces sea presencial o a distancia, pero somos parte de un gran equipo que colabora para que los doblajes sigan siendo de gran excelencia”, dijo Hurtado.

“Todavía la inteligencia artificial no puede actuar. Hay rubros que están seriamente amenazados, como la locución, como lo que es el voiceover, en donde no necesariamente estás manejando emociones, sino únicamente se trata de una voz agradable y que diga las cosas bien y bonito, pero cuando se trata de estar actuando, de estar manejando emociones, matices y estas sutilezas que el ser humano percibe muy bien, ahí creo que todavía le falta a la IA”, añadió.

“Cuando empecé a hacer doblaje me tocó todavía el sistema análogo, eso ha ido cambiando. En ese momento estábamos 4 o 5 personas en el atril alternando nuestra participación. Tenías que estar muy atento porque eran tomas largas y si uno se equivocaba, pues tenías que iniciar desde atrás. Claro, era un compromiso mayor. Lo importante es no perder el profesionalismo, hay que adecuarnos a esta nueva forma para mantenernos vigentes y seguir disfrutando de esto”, completó Ugarte.

Sobre el Fiction Fest 2024

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se realizará el Fiction Fest 2024, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la cultura pop, en el Coliseo Cerrado Juan XXIII de Pueblo Libre.

El Fictión Fest contará con la presencia de destacados invitados del mundo del doblaje latinoamericano, entre ellos sobresale Marina Huerta, reconocida por prestar su voz a personajes icónicos como Bart Simpson y Carlitos de “Aventura en pañales”, además de interpretar a Trini Kwan en “Power Rangers “y a Lisa Hayes en “Robotech”.

“Son eventos muy familiares en donde se reúne mucha gente con diferentes gustos televisivos, porque vienen desde caricaturas hasta películas de ciencia ficción, héroes y mucho más. La idea es dar una buena charla de lo que es el doblaje a nivel latinoamericano, y pues hacer algunas voces de personajes icónicos para que los chicos se sientan identificados y se entretengan, porque hay personajes muy entrañables”, contó la actriz de doblaje sobre el Fiction Fest.

También estará presente Víctor Ugarte, actor de doblaje de Harry Potter, Peter Parker (Spider-Man), Kevin McAllister en “Mi pobre angelito” y Afrodita de Piscis en “Los Caballeros del Zodiaco”. Además, el festival contará con la participación de Tomás Galván, ‘influencer’ y popular imitador de voces conocido por su proyecto “Imitandup”.

El evento estará abierto al público de 10 a.m. a 8 p.m. por ambos días. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del recinto o a través de Ticketmaster.