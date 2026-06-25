El evento evaluó criterios como la elegancia, el desenvolvimiento en el escenario, la seguridad y el compromiso social de las participantes | Foto: Difusión
El evento evaluó criterios como la elegancia, el desenvolvimiento en el escenario, la seguridad y el compromiso social de las participantes | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La empresaria Marina Mora coronó a la filipina Jeian Dessa Francisco como la nueva Miss Teen Model International 2026 y a la mexicana Monserrat Jiménez como Miss Top Model International 2026, durante una ceremonia que reunió a candidatas de más de 20 países en el Teatro Municipal Manuel Ascencio Segura de Lima.

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