La empresaria Marina Mora coronó a la filipina Jeian Dessa Francisco como la nueva Miss Teen Model International 2026 y a la mexicana Monserrat Jiménez como Miss Top Model International 2026, durante una ceremonia que reunió a candidatas de más de 20 países en el Teatro Municipal Manuel Ascencio Segura de Lima.

El evento, que celebró su décima edición en la capital peruana, evaluó criterios como la elegancia, el desenvolvimiento en el escenario, la seguridad y el compromiso social de las participantes.

Durante los días previos a la final, las concursantes formaron parte de diversas actividades culturales, turísticas y benéficas orientadas a difundir el patrimonio y la gastronomía del Perú.

Marina Mora

“Celebrar diez años de estos certámenes es ver materializado un sueño que nació con el propósito de brindar oportunidades a jóvenes talentosas de todo el mundo y, al mismo tiempo, mostrar al Perú como un destino capaz de albergar eventos internacionales de primer nivel”, expresó Mora.

Asimismo, la organizadora explicó que el objetivo del concurso va más allá de la estética formal, enfocándose en la formación de líderes juveniles. Al respecto, Mora señaló que buscan consolidar a mujeres seguras y comprometidas con sus comunidades, capaces de utilizar la belleza como un canal para inspirar y generar cambios positivos en la sociedad.

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