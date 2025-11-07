La plataforma que catapultó a Luciana Fuster e Ivana Yturbe inició su recorrido, con su gran final programado al 30 de noviembre. | Foto: Difusión
La plataforma que catapultó a Luciana Fuster e Ivana Yturbe inició su recorrido, con su gran final programado al 30 de noviembre. | Foto: Difusión
La destacada empresaria y exreina de belleza, , presentó oficialmente a las candidatas que competirán en la 15.° edición del , durante una gala celebrada en la Casa de la Cultura del municipio de San Miguel.

Este certamen, que logró consolidarse a lo largo de 15 años como un verdadero ‘semillero de reinas internacionales’, ha sido la plataforma de lanzamiento de figuras como Luciana Fuster, Ivana Yturbe, Arlette Rujel, entre otras.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades, missólogos e invitados especiales, dio la bienvenida a las jóvenes de entre 14 y 19 años, donde Mora impuso las bandas, oficializando a cada una como candidata del certamen.

“Los concursos de belleza modernos tienen una misión más profunda que la estética: buscan empoderar, inspirar y fortalecer las habilidades de las jóvenes. Este certamen les brinda herramientas para su futuro personal, profesional y emocional”, dijo Marina.

Para luego añadir: “Miss Teen Model Perú es un espacio donde las participantes descubren su propia fuerza, trabajan su autoestima y desarrollan liderazgo. No solo forma modelos, sino jóvenes con propósito y capacidad de impacto social”.

¿Qué actividades realizarán las candidatas al Miss Teen Model Perú?

Las candidatas de las 27 regiones y subdivisiones de Lima ya acreditadas iniciarán una agenda intensiva de actividades orientadas a su formación personal y responsabilidad social, mismas que se compartirán en las redes sociales del certamen.

  • Visitarán el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para participar en una charla motivacional sobre metas y resiliencia
  • Acudirán a un albergue de perros, donde entregarán donaciones, participarán en actividades de voluntariado y fomentarán el respeto por la vida animal
  • Participarán en sesiones fotográficas oficiales para desarrollar su expresión artística y desenvolvimiento
Es importante señalar que, la Gala Preliminar se realizará el 21 de noviembre, donde serán evaluadas en pasarela y puesta en escena. Posteriormente, la Gran Final, que coronará a la Miss Teen Model Perú 2025, será el 30 de noviembre.

Asimismo, la organización agradeció el apoyo de la Municipalidad de San Miguel y de empresas patrocinadoras como La Cooper, Bella Forma, Brackets Perú, Telas Lima, Wine, Aquago, Hazlo con Amor y Bruzh Fit Wear.

Camila Chacón es aspirante a la corona
¿Quiénes son las candidatas oficiales por región del Miss Teen Model Perú 2025?

  1. Áncash: Anallus Ordinola Espinoza
  2. Apurímac: Maryfernanda Solis Carpio
  3. Arequipa: Milene Nieves Ochoa
  4. Ayacucho: María José Narváez Jara
  5. Cajamarca: Xiomara Silva Córdova
  6. Callao: Florcita Peña Argumedo
  7. Chiclayo: Almendra Torres León
  8. Cusco: Antonella Arellano Rosas
  9. Ica: Angie Herrera Muñoz
  10. Junín: Catalina Muñoz Mendoza
  11. La Libertad: María Fernanda García Sánchez
  12. Lambayeque: Alejandra Aspillaga Granda
  13. Lima: Kelsy Suárez Rosales
  14. Lima Este: Xiomara Ugarte Robles
  15. Lima Norte: Gia Escardó Ortigas
  16. Lima Oeste: Rafaella Betalleluz Flores
  17. Lima Sur: María Fernanda Seminario de la Piedra
  18. Loreto: Jamilet Allemant Rabaza
  19. Pasco: Valeria Flores Falla
  20. Piura: Dayana Zuñiga Castillo
  21. Puno: Laly Pérez Flores
  22. Región Arequipa: Romina Vega Salazar
  23. Región Tacna: Sol Valderrama Alemán
  24. San Martín: Mical Ríos Tapullima
  25. Tacna: Arianna Chiarella Nuñez
  26. Tumbes: Alessandra Garcés Saavedra
  27. Ucayali: Valeria Panduro Rojas

