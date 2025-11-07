La destacada empresaria y exreina de belleza, Marina Mora, presentó oficialmente a las candidatas que competirán en la 15.° edición del Miss Teen Model Perú 2025, durante una gala celebrada en la Casa de la Cultura del municipio de San Miguel.

Este certamen, que logró consolidarse a lo largo de 15 años como un verdadero ‘semillero de reinas internacionales’, ha sido la plataforma de lanzamiento de figuras como Luciana Fuster, Ivana Yturbe, Arlette Rujel, entre otras.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades, missólogos e invitados especiales, dio la bienvenida a las jóvenes de entre 14 y 19 años, donde Mora impuso las bandas, oficializando a cada una como candidata del certamen.

Miss Teen Model Perú 2025

“Los concursos de belleza modernos tienen una misión más profunda que la estética: buscan empoderar, inspirar y fortalecer las habilidades de las jóvenes. Este certamen les brinda herramientas para su futuro personal, profesional y emocional”, dijo Marina.

Para luego añadir: “Miss Teen Model Perú es un espacio donde las participantes descubren su propia fuerza, trabajan su autoestima y desarrollan liderazgo. No solo forma modelos, sino jóvenes con propósito y capacidad de impacto social”.

¿Qué actividades realizarán las candidatas al Miss Teen Model Perú?

Las candidatas de las 27 regiones y subdivisiones de Lima ya acreditadas iniciarán una agenda intensiva de actividades orientadas a su formación personal y responsabilidad social, mismas que se compartirán en las redes sociales del certamen.

Visitarán el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima para participar en una charla motivacional sobre metas y resiliencia

para participar en una charla motivacional sobre metas y resiliencia Acudirán a un albergue de perros , donde entregarán donaciones, participarán en actividades de voluntariado y fomentarán el respeto por la vida animal

, donde entregarán donaciones, participarán en actividades de voluntariado y fomentarán el respeto por la vida animal Participarán en sesiones fotográficas oficiales para desarrollar su expresión artística y desenvolvimiento

Marina Mora con la Miss Teen Model Perú 2024

Es importante señalar que, la Gala Preliminar se realizará el 21 de noviembre , donde serán evaluadas en pasarela y puesta en escena. Posteriormente, la Gran Final, que coronará a la Miss Teen Model Perú 2025, será el 30 de noviembre.

Asimismo, la organización agradeció el apoyo de la Municipalidad de San Miguel y de empresas patrocinadoras como La Cooper, Bella Forma, Brackets Perú, Telas Lima, Wine, Aquago, Hazlo con Amor y Bruzh Fit Wear.

Camila Chacón es aspirante a la corona

¿Quiénes son las candidatas oficiales por región del Miss Teen Model Perú 2025?

Áncash: Anallus Ordinola Espinoza Apurímac: Maryfernanda Solis Carpio Arequipa: Milene Nieves Ochoa Ayacucho: María José Narváez Jara Cajamarca: Xiomara Silva Córdova Callao: Florcita Peña Argumedo Chiclayo: Almendra Torres León Cusco: Antonella Arellano Rosas Ica: Angie Herrera Muñoz Junín: Catalina Muñoz Mendoza La Libertad: María Fernanda García Sánchez Lambayeque: Alejandra Aspillaga Granda Lima: Kelsy Suárez Rosales Lima Este: Xiomara Ugarte Robles Lima Norte: Gia Escardó Ortigas Lima Oeste: Rafaella Betalleluz Flores Lima Sur: María Fernanda Seminario de la Piedra Loreto: Jamilet Allemant Rabaza Pasco: Valeria Flores Falla Piura: Dayana Zuñiga Castillo Puno: Laly Pérez Flores Región Arequipa: Romina Vega Salazar Región Tacna: Sol Valderrama Alemán San Martín: Mical Ríos Tapullima Tacna: Arianna Chiarella Nuñez Tumbes: Alessandra Garcés Saavedra Ucayali: Valeria Panduro Rojas