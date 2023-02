La historia de éxito de la estrella de YouTube de México que con una canción reveló secreto que guardó por temor al rechazo

Mario Aguilar: Youtuber mexicano regresa a Perú con su show | VIDEO

El comediante mexicano Mario Aguilar confirmó su llegada a Perú con su show de comedia “Ser loca no es fácil”, con el que se presentará el próximo 17 de junio en el escenario del teatro Canout. Los boletos para su show ya están a la venta en Entrada Ya.

El show de humor ya se ha presentado en diversos escenarios de México, Estados Unidos y Argentina, recibiendo buenas críticas por parte del público y sus seguidores en redes sociales.

“Cojo cosas, no me burlo de nada. Simplemente imito situaciones que a cualquiera le pueden pasar, como hijo, como prima, como novia”, comenta Aguilar a través de un comunicado. Y, respecto de que la mayoría de sus imitaciones sean femeninas, agrega que “es chistoso hacerlas, porque yo tengo mamá y hermana, y me identifico”.

El espectáculo es un show de humor completo, con bailarines, música, luces, visuales y diversas sorpresas donde todos los personajes de Mario muestran su evolución.

Los tickets ya están a la venta en Entrada Ya, y pueden ser adquiridos con cualquier medio de pago desde S/120 General, S/180 VIP, S/200 Platinum, y S/240 Golden.

Cabe señalar que Mario Aguilar cuenta con una gran acogida en redes sociales con con una audiencia de 20 millones en Facebook, casi 8 millones de suscriptores en YouTube, 5 millones de followers en Instagram y 16 millones en TikTok.

Shakira y Karol G lanzarán nueva canción