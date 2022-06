Mario Aguilar hizo del humor algo muy serio: un medio para ganarse la vida y superar sus propios límites. Con 20 millones de seguidores en Facebook, casi 8 millones de suscriptores en YouTube, 5 millones de followers en Instagram y 16 millones en TikTok, el artista mexicano se consagró como influencer satirizando situaciones de la vida diaria, bajo sus famosos personajes claves de la cultura latinoamericana como ‘La mamá', ‘La pelirroja’, ‘La güera’ y ‘La morena’; todos arquetipos de la mamá malgeniada.

El artista mexicano no era comediante ni planeaba serlo cuando empezó a subir en las redes sociales divertidos y originales audiovisuales. La idea de ser un creador de contenidos empezó a rondarle por la mente, luego que se viralizara un video en el que aparecía imitando a sus compañeras de colegio.

“Jamás planeé hacer videos, jamás me imaginé que iba a estar dedicándome a esto, que iba a ser mi trabajo principal. Como dirían en México, fue de pura ‘chiripada’, de pura sorpresa”, destaca Aguilar González, quien este 26 de junio presentará el show interactivo “Ser loca no es fácil” en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima.

“Fue con el paso del tiempo que me metí más, se fue dando y -simplemente- me quedé. Luego surgieron muchas otras cosas, como ‘La mamá' (personaje inspirado en su madre, doña Gloria González). De ahí para adelante, me dediqué de lleno, tenía como 18 años”, añade.

—¿Es verdad que al principio tu mamá no estaba de acuerdo con tus parodias?

Le daba miedo, porque no estaba acostumbrada a esto del Internet; pero luego feliz. Nos queremos mucho, crecí solo con ella (su padre falleció cuando tenía 5 años) y eso creó un lazo súper fuerte entre nosotros.

—Dejaste de grabar con tu celular para hacerlo con cámaras y audios profesionales. ¿Cómo creas actualmente el contenido que compartes?

Mis videos no son producto del azar, todos tienen un guion, al que le sigue un plan de grabación. Cuento con un equipo de trabajo, con quienes preparo los guiones y realizo los videos.

Entre los personajes más divertidos de Mario Aguilar destacan: ‘La mamá', ‘La pelirroja’, ‘La güera’ y ‘La morena’. (Foto: Más Medios / Difusión)

—¿Las historias las creas tú?

Las creo yo, pero a veces la gente me ayuda, me da ideas. Siempre trabajo en equipo.

—¿Llevas la cuenta de cuántos videos has compartido hasta el momento?

Más de 200 videos en el canal principal, más de 70 en el blog y más de 500 en Facebook. Es un trabajo inmenso en el que me acompañan editores, guionistas, community manager y más.

—¿Qué es lo más importante que te ha dado esta carrera?

Poder solventar mi vida y la de mi mamá.

—¿Es rentable ser youtuber? ¿Cuánto se puede ganar?

No sé exactamente cuánto puedas ganar porque el CPM (Costo por mil) depende de cada país, pero sí puedes vivir de esto si eres constante.

—¿Qué compraste con el primer pago grande que recibiste?

Le compré una casa a mi mamá en Tijuana, pero antes me compré un carro para poder trasladarla. De hecho que todo lo que haces por tu madre siempre se te va a regresar.

—¿A quién consideras que le debes tus logros?

A mí mismo, a mi perseverancia, a mi hambre de querer hacer cosas, a no dejarme intimidar por nadie y a creer en mí. También a mi mamá porque fue mi inspiración y un gran apoyo.

—¿Qué es lo más bonito que te ha dado esta carrera?

Conocer a otras personas, otras creencias e ideologías y saber que conectan mucho conmigo.

Mario Aguilar es original de Tijuana. Se involucró con la creación de contenidos para redes sociales de casualidad. (Foto: Más Medios / Difusión)

—En algunos videos apareces con Eugenio Derbez, Omar Chaparro y Consuelo Duval. ¿Con qué otra figura te gustaría grabar?

Ya grabé con quien quise grabar, que fue Eugenio Derbez. De ahí para adelante estoy abierto a cualquier nueva experiencia.

—¿Conoces a Carlos Alcántara, un actor peruano que también tiene un personaje muy divertido inspirado en su madre?

No he tenido la oportunidad de conocerlo, tampoco he visto su trabajo, pero siempre recibo mensajes de creadores de contenidos de diferentes partes del mundo. Nunca estamos cerrados a aprender o intercambiar información con otros influencers.

—En una entrevista con Álex Montiel, comentaste que has experimentado depresión de manera frecuente. ¿La superaste?

Cuando se cancelaron las presentaciones por la pandemia, afectaba todo lo que veías a tu alrededor, también la pasé mal de chico; pero las cosas se van acomodando con el tiempo, poco a poco. Solamente es no dejarte caer.

—¿En esta profesión altamente asociada a la imagen y expuesta a la opinión de los internautas, enfrentaste algún momento difícil?

Creo que el momento más duro que viví fue cuando mi mamá estuvo súper mal, en el hospital. Me iba a presentar en el Parque de la Exposición, en Perú, cuando le dio una embolia. Al final cumplí con la presentación porque mi ella me llamó para decirme que todo estaba controlado.

—¿Qué representa en tu vida el tema “Hoy decido decidir”?

Es una canción con la que pude salir públicamente del closet, se me hizo más fácil hacerlo así.

—Hay quienes consideran que demoraste mucho en hacer pública tu homosexualidad.

No creo que haya demorado mucho tiempo porque no hay un tiempo específico para eso. Lo hice cuando tuve que hacerlo, cuando sentí que era el momento. Quiero decirle a la gente que cuanto se encuentren en esa situación, no dejen que les apuren, que lo hagan cuando se sientan cómodos, aunque tengan 50 años. Si yo lo hubiese hecho antes, hubiese sufrido más de lo que sufrí en su momento.

—¿Qué crees que falta hacer para combatir la violencia hacia la comunidad LGBT+?

Falta mucho, faltan muchos caminos por recorrer, han habido avances, pero se tiene que hacer poco a poco porque vivimos en una sociedad un poco discriminativa todavía.

—Cuando lanzaste “Quiero llorar”, comentaste que el disco se llamó así porque llorabas siempre que hablabas sobre el tema (la homosexualidad). ¿Te sigue pasando?

Antes estaba muy atrapado dentro de mi ser, no me sentía con la comodidad de opinar y plasmé eso en mi EP. Ahora no soy diferente, soy más Mario que nunca y ya no me escondo de ningún comentario. Ahora me toca estar tranquilo.

—¿Qué es lo que más te critican en las redes sociales?

Hace mucho tiempo no leo los comentarios de odio, pero creo que es mi peso, y quienes lo hacen, no suelen ser las personas más delgadas del mundo.

—¿Ahora que cristalizaste tus proyectos musicales, toca hacer cine?

Tengo planes de hacer cine, pero hablaré al respecto cuando tenga al más concreto. Por el momento sigo desarrollando lo que me gusta, robando sonrisas a la gente, motivando, empoderando a las personas a ser ellos mismos, a vivir con libertad.