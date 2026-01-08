Escuchar
(2 min)
Mario Castañeda y René García, voces de “Dragon Ball”, llegarán a Perú este año. (Foto: Instagram)

Mario Castañeda y René García, voces de “Dragon Ball”, llegarán a Perú este año. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mario Castañeda y René García, voces de “Dragon Ball”, llegarán a Perú este año. (Foto: Instagram)
Mario Castañeda y René García, voces de “Dragon Ball”, llegarán a Perú este año. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Mario Castañeda y René García, reconocidos actores de doblaje que dan voz a ‘Gokú’ y ‘Vegeta’ respectivamente, en Dragon Ball, llegarán a Lima como parte de la feria Manya Coleccionables. La visita de ambos artistas se realizará del 16 al 18 de enero, en un evento de ingreso libre ubicado en el jirón Washington, frente al Centro Cívico.

Mario Castañeda y René García, voces de “Dragon Ball”, llegarán a Perú
Famosos

Mario Castañeda y René García, voces de “Dragon Ball”, llegarán a Perú

Rodrigo Brand debutará en la televisión peruana con “Valentina Valiente”
Famosos

Rodrigo Brand debutará en la televisión peruana con “Valentina Valiente”

“Con ‘1000 Oficios’ aprendí quién era yo en TV”: Efraín Aguilar repasa el fenómeno 25 años después
Televisión

“Con ‘1000 Oficios’ aprendí quién era yo en TV”: Efraín Aguilar repasa el fenómeno 25 años después

Justicia británica supende licencia de conducir a Richard Ashcroft por exceso de velocidad
Famosos

Justicia británica supende licencia de conducir a Richard Ashcroft por exceso de velocidad