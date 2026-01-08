Mario Castañeda y René García, reconocidos actores de doblaje que dan voz a ‘Gokú’ y ‘Vegeta’ respectivamente, en Dragon Ball, llegarán a Lima como parte de la feria Manya Coleccionables. La visita de ambos artistas se realizará del 16 al 18 de enero, en un evento de ingreso libre ubicado en el jirón Washington, frente al Centro Cívico.

La presencia de las icónicas voces del anime japonés ha generado gran expectativa entre los seguidores de Dragon Ball, una de las franquicias más influyentes de la cultura pop a nivel mundial.

Mario Castañeda es ampliamente reconocido por interpretar a ‘Gokú’ en su etapa adulta, mientras que René García ha dado vida a ‘Vegeta’, uno de los personajes más emblemáticos y complejos de la saga creada por Akira Toriyama.

Mario Castañeda y René García, voces de “Dragon Ball”, llegarán a Perú este año. (Foto: Instagram)

La feria Manya Coleccionables se ha consolidado como un espacio dedicado a los coleccionistas y amantes del entretenimiento, reuniendo artículos, figuras y merchandising de series y películas como Dragon Ball, Marvel, Star Wars y otros universos populares.

Durante el evento, el público podrá disfrutar además de actividades temáticas, exhibiciones especiales, concursos de cosplay y espacios interactivos, pensados para toda la familia y para los seguidores del anime y los cómics.

La visita de Mario Castañeda y René García refuerza la importancia del doblaje latino en la conexión emocional de generaciones de fanáticos con Dragon Ball, una serie que continúa vigente y con gran impacto cultural en Perú y toda la región.