El actor denunció que uno de sus vecinos lo agredió con una roca tras ofenderlo con insultos homofóbicos | Foto: Arriba mi gente (Captura)
El actor denunció que uno de sus vecinos lo agredió con una roca tras ofenderlo con insultos homofóbicos | Foto: Arriba mi gente (Captura)
Por Redacción EC

El actor peruano Mario Augusto León Cruzado, recordado como “Armandito” en ‘Mil oficios’, denunció haber sido agredido por un vecino de la quinta donde vive en Lince, en un presunto acto de homofobia.

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