El actor peruano Mario Augusto León Cruzado, recordado como “Armandito” en ‘Mil oficios’, denunció haber sido agredido por un vecino de la quinta donde vive en Lince, en un presunto acto de homofobia.

En ese sentido, al ser entrevistado por ‘Arriba mi gente’, León explicó que el dueño de la vivienda, quien es pariente directo del agresor, ya le notificó que debe abandonar el lugar debido a que no puede garantizarle su seguridad.

“Quieren que yo me vaya. Desde el año pasado ya me lo venían diciendo. Yo les respondía que sí iba a salir, pero cuando pudiera, porque ahorita no puedo”, declaró.

Y es que, a pesar de contar con un empleo para subsistir, sus ingresos actuales no son suficientes para costear una mudanza y un nuevo alquiler, pues también añadió hace muchos años se encuentra retirado de la actuación.

“(En la TV) Hay trabajo, pero siempre están con las mismas personas. No me llaman. En algún momento voy a hacer teatro, porque es parte de mi vida”, aseguró el intérprete, quien evalúa regresar a las tablas para generar mayores recursos.

Mario León denunció ataque homofóbico y robo

Al describir el altercado, León relató que el hermano del propietario se encontraba en la entrada de la quinta y, al solicitarle que se moviera, comenzó a insultarlo por su orientación sexual, lanzándole además amenazas de muerte, para luego golpearlo con una piedra en la frente.

“Sentí que se me partía algo en la frente. Comenzó a salir sangre por todos lados. Me rompió la camisa, me tiró al piso y yo no le pegué porque no sé defenderme”, contó, añadiendo que antes ya había sufrido insultos y que arrojaron basura y cenizas contra su vivienda.

En América Hoy, Janet Barboza y Ethel Pozo protagonizaron un tenso momento en vivo. Janet reclamó a Ethel por dejarla en vergüenza al aire debido a indirectas, pidiendo respeto en el programa y cuestionando quién decía la verdad en el episodio del 7 de diciembre.

Además de los daños físicos, el artista denunció que el agresor se apropió ilícitamente de un objeto de alto valor sentimental que guardaba desde el fallecimiento de su madre.

“Yo no me sé defender porque nunca me he pegado con nadie. Me ha forcejeado. Agarró la camisa y con mi cadena. Yo tenía una cadena de oro de mi mamá que me regaló antes de morir y se la ha llevado”, relató.

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