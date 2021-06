Alejada temporalmente de los escenarios actorales, Marisa Minetti aboca su tiempo y energías en la docencia. Junto a Cristina Osses dicta el taller “El movimiento y la palabra”, en el que inculca sus conocimientos sobre expresión corporal, juegos escénicos, improvisación y creatividad.

La actriz de producciones como “Milagros”, ”VBQ: empezando a vivir” y “Te volveré a encontrar” radica en Argentina. Imparte clases teóricas y prácticas a través de Zoom, todos los lunes de cada mes, a las 8:30 p.m. Los talleres están dirigidos a un público adulto.

El taller tiene cuatro semanas de duración, es decir cuatro clases al mes.

Actriz argentina Marisa Minetti. (Foto: Gabriel Machado / Difusión)

Marisa Minetti incursionó en la televisión peruana antes de cumplir la mayoría de edad, en los programas “Punto de quiebre” y “Zona de impacto”.

“Con esos programas llegaron los comerciales y calendarios. En esa época Javier Meneses estaba de moda, viajábamos mucho, también estuvimos en Canal 33 con “Deporte Espectacular”, tuve que aprender de fútbol, fueron mis primeros pasos en televisión. Aunque no lo creas “Punto de quiebre” fue un reto para mí porque me daba vergüenza salir en ropa de baño, me costaba familiarizarme con la cámara, aprendí poco a poco. Incluso tuve un encontrón con mi papá porque no quería que salga en ropa de baño, pero cuando se dio cuenta que me apasionaba lo que hacía terminó por aceptar mi trabajo y se convirtió en mi mayor admirador hasta el último día de su vida”, recordó la artista en una entrevista con El Comercio.

Además comentó que en algún momento de su vida, intentó ser mamá, pero no lo consiguió. “Fue doloroso, estaba muy ilusionada. Muchas veces me pregunté: “¿Por qué me pasa esto a mí”?, y con el tiempo aprendí a darle vuelta. Un tiempo estuve enfocada en ese tema, pero cuando te quitas esa idea de la cabeza todo fluye, ahora solo me preocupa mi rol como esposa, empresaria y actriz”, aseveró.

