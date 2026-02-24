Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La defensa de Lizeth Marzano dejó entrever que Adrián Villar habría recibido ayuda policial para presuntamente encubrir su delito | (Fotos: Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

Este martes, en ‘Magaly TV, la Firme’, nuevas imágenes, captadas por cámaras de seguridad en San Isidro, han reconstruido la ruta que Adrián Villar (21) siguió tras impactar con su vehículo y matar la deportista Lizeth Marzano.

