Este martes, en ‘Magaly TV, la Firme’, nuevas imágenes, captadas por cámaras de seguridad en San Isidro, han reconstruido la ruta que Adrián Villar (21) siguió tras impactar con su vehículo y matar la deportista Lizeth Marzano.

Así, el material fílmico, que ya se encuentra en materia de investigación, revela una serie de reuniones privadas y desplazamientos que desmienten el supuesto estado de shock del investigado que sostuvo su abogado.

Cronología de las acciones de Adrián Villar

El martes 17 de febrero, a las 11:20 p.m., Villar fue captado saliendo de una vivienda en la calle Los Eucaliptos, donde aparentemente vive su enamorada, la ‘influencer’ Francesca Montenegro.

Según los videos, tras impactar con violencia a Marzano cerca de la medianoche en la avenida Camino Real, el conductor emprendió una huida a alta velocidad, omitiendo dos semáforos en rojo y perdiendo piezas de la carrocería en la vía pública.

A las 12:24 a.m., el vehículo reapareció en la misma zona de San Isidro. Tres horas después del siniestro, a las 3:00 a.m., Villar se reunió en el parque Alfonso Ugarte con su padre, Rubén Villar, y la periodista Marisel Linares, actual pareja de este último.

En las imágenes se observó a Linares visiblemente afectada, llevándose las manos a la cabeza y caminando de un lado a otro, mientras el padre del joven realizab llamadas telefónicas.

Al encuentro se sumaron Montenegro junto a su padre. El grupo permaneció reunido por más de 25 minutos antes de trasladarse a un punto fuera del alcance de las cámaras. Posteriormente, la madre de Villar llegó al lugar a las 3:54 a.m.

El momento más cuestionable llegó a las 5:03 a.m., cuando un efectivo policial ingresó al edificio donde se encontraba el joven. Tras permanecer solo ocho minutos en el interior, el agente se retiró sin efectuar ninguna detención.

Según la defensa de Marzano, esto constituiría un presunto acto de corrupción y encubrimiento, ya que durante ese tiempo, la familia de Lizeth no recibió información sobre el chofer dentro de las 48 horas de flagrancia.

Por su parte, a pesar que Marisel Linares emitió un comunicado deslindando conocimiento inicial sobre la identidad del autor, las cámaras la sitúan en el centro de las coordinaciones de madrugada.

Cabe mencionar que, la defensa legal de la familia Marzano ha denunciado que Linares no se presentó a la citación para brindar su declaración testimonial. Por su parte, el Poder Judicial ya dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra Villar.