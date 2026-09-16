El regreso de ‘Combate’ a la pantalla de ATV todavía no tiene conductores ni participantes confirmados, pero Marisol Crousillat dejó abierta la posibilidad de convocar a María Pía Copello para esta nueva etapa del reality. La productora señaló que evalúa llamar a figuras vinculadas con el programa, aunque precisó que las decisiones aún no están cerradas.

Durante una conversación con la presentadora, Crousillat fue consultada sobre los preparativos para el retorno del espacio de competencia. Aunque evitó adelantar nombres concretos, incluyó a Copello entre las personas que podrían ser contactadas.

“La verdad es que estoy convocando a las personas que han tenido un vínculo directo con ‘Combate’, pero no cierro las puertas a nadie, así que podrías recibir esa llamada” , manifestó la responsable del proyecto.

La declaración dejó abierta la posibilidad de que María Pía Copello forme parte del retorno del reality. Sin embargo, Crousillat no confirmó que la conductora haya recibido una propuesta formal ni precisó qué función podría desempeñar dentro de la nueva temporada.

La productora explicó que el equipo todavía se encuentra en una etapa de evaluación y que la convocatoria contempla principalmente a personas que tuvieron una relación previa con ‘Combate’. Hasta el momento, no existe una lista definitiva de conductores, participantes o panelistas.

El regreso del programa también mantiene pendiente la definición de los nuevos integrantes del elenco. En sus diferentes etapas, el formato contó con competidores, animadores y otras figuras vinculadas a la televisión y el entretenimiento.

Por ahora, ATV no ha comunicado la fecha de estreno de la nueva temporada ni las características que tendrá el programa. Tampoco se ha informado si la producción conservará la estructura tradicional de competencias entre equipos o incorporará modificaciones en las pruebas y la dinámica.

Mientras continúan los preparativos, el nombre de María Pía Copello queda entre las posibilidades mencionadas por Crousillat, sin que exista hasta el momento una confirmación sobre su participación.