María Pía Copello podría recibir una llamada para sumarse al regreso de ‘Combate’. (Foto: Redes sociales)
María Pía Copello podría recibir una llamada para sumarse al regreso de ‘Combate’. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

El regreso de ‘Combate’ a la pantalla de ATV todavía no tiene conductores ni participantes confirmados, pero Marisol Crousillat dejó abierta la posibilidad de convocar a María Pía Copello para esta nueva etapa del reality. La productora señaló que evalúa llamar a figuras vinculadas con el programa, aunque precisó que las decisiones aún no están cerradas.

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