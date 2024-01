La cantante de cumbia Marisol le dedicó una de sus más pasionales y desgarradoras canciones al exdirector técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca.

Durante un concierto que realizó en Villa el Salvador, por el aniversario del mercado Plaza Villa Sur, la intérprete detuvo sus presentación para cantarle “Si me ibas a dejar” al recordado Tigre Gareca, que actualmente dirige al equipo futbolístico de Chile.

Como se recuerda, el argentino Gareca fue contratado por la Federación de Fútbol de Chile para entrenar y dirigir a su selección con miras al mundial que realizará la FIFA en tres países de Norteamérica.

Esto despertó la indignación de muchos peruanos, quienes se sintieron traicionados y burlados por el famoso Tigre, quien estuve al frente del seleccionado peruano entre el 2015 y 2022, logrando así una clasificación al mundial Rusia 2018.

¿Qué canción le dedicó Marisol a Ricardo Gareca?





Es por ello que, la Faraona de la cumbia decidió utilizar unos minutos de su presentación musical para cantarle al deportista y representar la desazón que muchos peruanos sintieron al saber que integrará las filas chilenas.

De ese modo, la producción de Marisol colocó una foto del entrenador en las pantallas del concierto, mientras que la cantante pedía el apoyo del público para cantar el tema musical.

“Ahora voy a cantar directamente a él esta canción. ¡Ma ayudan!”, dijo Marisol al inicio. Tras ello entonó una versión modificada del tema: “Si nos ibas a dejar / por qué esperaste tanto tiempo”, se escuchó.

Unos asistentes del show grabaron el momento que se viralizó en redes sociales, por lo que otros usuarios no dudaron en expresar su descontento mediante los comentarios.

“Ni la traición de mi ex me dolio tanto como el de Gareca”, “Nos quitan Arica Tarapacá y ahora a Gareca porqueeeeee” (sic), “Gareca será como el ex que no se odia y se recordará como un bonito recuerdo”, escribieron.