La cantante Marisol, más conocida como la ‘Faraona de la cumbia’, recibió un merecido homenaje por sus 20 años de carrera artística en ‘El reventonazo de la Chola’, en donde también confesó la enfermedad que afectó su voz.

La intérprete de “La escobita” estuvo presente el último sábado en el set de la Chola Chabuca y se quebró al recordar que casi pierde la voz.

“Dios me devolvió la voz, que es el milagro más grande que he tenido. Cuando despegábamos en la carrera, sonábamos en todo el Perú, venían los contratos seguidos y un día desperté y no podía hablar. Viajé por todo el país (para buscar tratamiento) y tome la determinación de viajar a Cuba para operarme”, dijo.

Con el difícil momento que atravesaba, la cantante señaló que se aferró a Dios.

“Tenía dos hijos por quien luchar. Un día escuché en la radio el tema que le dediqué a mi hijo y empecé a tararearla, y la voz me había vuelto. Eso es muestra de que Dios siempre está ahí. Me devolvió la voz que es el milagro más grande que he tenido. Sinceramente decía, si yo no puedo cantar que va a hacer de mis hijos”, añadió.