A pocas semanas de lo que será la celebración por sus 20 aniversario, Marisol, más conocida como ‘La Faraona de la cumbia’, expresó su gran alegría por tener una carrera musical consolidada no solo en el Perú, sino también en el extranjero donde ha dejado bien en alto el nombre de nuestro país.

“Mi carrera musical está consolidada, siento que no le falta nada porque tengo el respaldo de mi público, que me sigue a través de estos 20 años, además el de mi familia, mis amistades y de Dios que me acompaña y me acompañará hasta el resto de mi vida”, sostuvo la artista norteña, que se ha caracterizado por dedicar sus temas a los hombres infieles.

Con esa versatilidad y empoderamiento, ‘La Faraona de la cumbia’ confesó que ha logrado varios objetivos en su vida gracias a Dios y al público, pero le falta cumplir dos sueños más.

“Trabajo y lucho para lograrlo, pero cuando lo haga podré estar tranquila y me retiraré de la música”, manifestó la interprete de ‘La Escobita’, quien a lo largo de su trayectoria realizó una exitosa miniserie.

“La miniserie fue la número uno en sintonía en ese año. Soy la primera y única cantante de cumbia que tiene una miniserie y eso me llena de mucho orgullo”, añadió la artista peruana.

CARTELERA DE LUJO

Sin duda, Marisol en estos 20 años ha conquistado al público y para celebrarlo junto a ellos realizará un espectacular concierto el próximo viernes 28 de julio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas ya se encuentran a la venta en Joinnus.

Muy emocionada, ‘La Faraona de la cumbia’ anunció en su cuenta de Instagram la cartelera de artistas con los que compartirá escenario: Daniela Darcourt, Son Tentación, Lucía de la Cruz, Sonia Morales, Deyvis Orosco y Los claveles de la cumbia.

“Mis precioso marifanáticos, aquí les presento la cartelera oficial de mis amigos que me acompañarán este 28 de julio en mis 20 aniversario en el Anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 6 p.m., los espero, pasen la voz”, escribió.