Marisol se pronuncia sobre denuncia en La Bella Luz y pide justicia para Naldy Saldaña. (Foto: Redes sociales)
Marisol se pronuncia sobre denuncia en La Bella Luz y pide justicia para Naldy Saldaña. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La cantante Marisol, conocida como “La Faraona de la Cumbia”, expresó su respaldo a Naldy Saldaña tras la denuncia presentada contra el director musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos. Además, pidió que las autoridades actúen con firmeza y determinen las responsabilidades correspondientes.

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