La cantante Marisol, conocida como “La Faraona de la Cumbia”, expresó su respaldo a Naldy Saldaña tras la denuncia presentada contra el director musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos. Además, pidió que las autoridades actúen con firmeza y determinen las responsabilidades correspondientes.

En declaraciones al programa América Hoy, la intérprete manifestó su rechazo a los hechos denunciados y expresó su solidaridad con la exintegrante de la agrupación.

“Para mí, como mujer y como madre, es un acto totalmente repudiable. Desde aquí reitero mi apoyo total a Naldy Saldaña y pido que le caiga todo el peso de la ley a esta persona y a los que lo han encubierto ”, señaló.

Marisol indicó que este tipo de situaciones afecta a numerosas mujeres dentro de la industria musical y sostuvo que las víctimas deben recibir respaldo cuando deciden denunciar.

“Estas situaciones generan impotencia y dolor. Hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo y, en ocasiones, prefieren callar por temor a represalias o a perder oportunidades laborales ”, afirmó.

Consultada sobre su relación con César Sánchez Chavesta, la cantante precisó que únicamente lo conoce de vista y descartó haber mantenido una amistad o haber trabajado con él.

Durante la entrevista, la artista también reveló que años atrás fue víctima de una situación de acoso mientras laboraba en una empresa musical.

“Hace muchos años, cuando yo tenía más o menos veintitantos años de edad, pasé un tipo de caso parecido y decidí retirarme de la empresa donde yo trabajaba en ese entonces para evitar que sigan estas cosas” , relató.

Marisol explicó que, en aquel momento, optó por priorizar su bienestar y seguridad, decisión que implicó alejarse de la empresa donde desarrollaba su actividad profesional.

El caso de Naldy Saldaña es investigado por el Ministerio Público, mientras que la agrupación La Bella Luz informó la separación temporal de César Sánchez Chavesta y señaló que colaborará con las diligencias de las autoridades.