Maritere Braschi pide recomendaciones tras cuestionamientos por video sobre Lima Norte. (Foto: Instagram/ Maritere)
Maritere Braschi pide recomendaciones tras cuestionamientos por video sobre Lima Norte. (Foto: Instagram/ Maritere)
Por Redacción EC

Maritere Braschi respondió a los cuestionamientos que recibió en redes sociales luego de publicar un video en el que señaló que todavía no encontraba un lugar en Lima Norte que la convenciera por completo para una primera cita. La periodista aclaró que sus declaraciones no buscaban descalificar a la zona y pidió a los usuarios que le compartieran recomendaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.