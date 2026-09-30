Maritere Braschi respondió a los cuestionamientos que recibió en redes sociales luego de publicar un video en el que señaló que todavía no encontraba un lugar en Lima Norte que la convenciera por completo para una primera cita. La periodista aclaró que sus declaraciones no buscaban descalificar a la zona y pidió a los usuarios que le compartieran recomendaciones.

La polémica surgió después de que la conductora fuera consultada sobre qué lugar recomendaría para un encuentro romántico en Lima Norte. En el video, Braschi explicó que antes de recomendar un establecimiento considera necesario que este cumpla con determinadas condiciones.

“Me han preguntado si tengo alguna recomendación para una primera cita en Lima Norte, pero antes de cualquier consejo, quiero hablar de algo que para mí es fundamental: el lugar” , expresó.

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La periodista señaló que, desde su perspectiva, una primera cita requiere un espacio agradable, ordenado y limpio, además de variedad de opciones y comodidad para los asistentes.

“Porque una primera cita no se puede dar en cualquier sitio. Tiene que ser un lugar agradable, ordenado, limpio, con variedad de opciones y sobre todo que esté a la altura de la ocasión” , sostuvo.

La parte final del video generó comentarios de algunos usuarios, luego de que Braschi afirmara que no había encontrado un establecimiento en Lima Norte que reuniera todas las características que buscaba.

“Y para ser sincera, todavía no encuentro ese lugar que me cautive al cien por ciento en Lima Norte. ¿Ustedes sí?” , manifestó.

Algunos internautas interpretaron estas declaraciones como una crítica general a los establecimientos de la zona. Entre los comentarios publicados se encontró el de una usuaria que preguntó: “¿O sea que nosotros de Lima Norte no tenemos lugares limpios, ordenados?”.

Otros usuarios respondieron con memes y comentarios irónicos, mientras que también hubo personas que defendieron a la periodista y coincidieron con su apreciación sobre la búsqueda de un establecimiento que reúna determinadas características.

Braschi pide recomendaciones

Ante las reacciones, Braschi respondió directamente a varios comentarios y precisó que su declaración se refería a que no conocía los lugares que los usuarios le estaban recomendando.

Una internauta le escribió que en Lima Norte existen “verdaderas joyas gastronómicas que te sorprenderían”. La periodista respondió: “He dicho que no conozco, así que feliz de escuchar sus sugerencias” .

Maritere Braschi responde a usuarios que cuestionaron sus declaraciones sobre Lima Norte. (Foto: TikTok/ Maritere)

Otro usuario mencionó el mercado Unicachi y Huamantanga como alternativas. Braschi respondió que podían ser opciones, aunque pidió una referencia más precisa. “ Rico seguramente, pero para una primera cita danos el punto exacto. El mercado de Huamantanga es muy grande” , comentó.

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Asimismo, ante otro comentario que aseguraba que existen varios lugares adecuados en Lima Norte, la conductora respondió: “Estoy segura. Pásame tu recomendación” .

A una seguidora que aseguró conocer sitios con buena comida, Braschi le pidió que compartiera sus favoritos. “Sería bueno que pasaras tus preferidos” , escribió.

Finalmente, ante un usuario que señaló que el video podía servir para dar visibilidad a negocios de la zona, la periodista respondió: “Exacto. Pone en vitrina a una gastronomía amplia y para todos los gustos” .

De esta manera, Braschi dejó abierta la posibilidad de conocer los establecimientos sugeridos por sus seguidores y reiteró que sus declaraciones se referían a su desconocimiento de lugares específicos para una primera cita en Lima Norte.

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