En una charla durante el programa Today, el actor de comedias y películas de acción, demostró que no le avergüenza mostrar que es asiduo a la religión y acudió al show llevando una cruz en la frente, celebrando el Miércoles de Ceniza y así el primer día de la Cuaresma según el catolicismo.

Wahlberg aseguró que su intención no es imponer a nadie su religión, sino mostrar que él halló un equilibrio entre esta y su vida cotidiana: “No quiero meterlo en la garganta a nadie, pero no niego mi fe. Ese es un pecado aún mayor”.

“No es popular en mi industria, pero no puedo negarlo. Es importante respetar, y es importante para mí compartir esto con la gente”, comentó el actor que entiende no sea algo que se hable abiertamente ni sea una tendencia en la actualidad, pero según su punto de vista no es algo que deba ser escondido.

Además, habló sobre el respeto que debe tenerse a personas que no compartan los mismos pensamientos que él, ya que es libertad de cada quien decidir en qué creer. “Tengo amigos de todos los ámbitos de la vida y de diferentes tipos de creencias y religiones, por lo que también es importante respetarlos y honrarlos”, aseveró.

Mark Wahlberg y su esposa | Instagram

También se animó a hablar sobre la crianza de sus hijos, revelando que no los fuerza a creer en Dios ni les impone su religión, solo espera que, en algún momento, los cuatro hijos que tiene con su esposa Rhea Durham sigan sus pasos. “No los presiono, pero saben que papá no puede comenzar el día sin orar, sin leer mis Escrituras o ir a Misa. Y con suerte, en lugar de forzarlos, dirán: ‘Bueno, si funciona para papá, tal vez funcione para nosotros’, y de alguna manera gravitarán hacia eso por su cuenta”.