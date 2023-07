En ‘La casa de los famosos México’ acostumbran a llevarles sorpresas a los participantes, en esta ocasión fue el turno de Wendy Guevara, quien fue visitada por su supuesto novio, Marlon Osorio, con quien no ha confirmado la relación, pero han sido relacionados en varias ocasiones.

Mientras jugaban “congelados” la influencer mexicana fue visitada por Marlon, por lo que no pudo reaccionar de ninguna manera o quedaba descalificada del juego, quedando literalmente “congelada” en su presencia.

En ese sentido, su mejor amigo ingresó por la puerta naranja y solo atinó a colocar el ramo de flores en sus brazos y le brindó un mensaje bastante tierno alentándola a seguir en competencia junto a sus compañeros de Team Infierno.

“No te muevas, no te vayas a mover. Estoy todo feliz de verte, chiquis. Vine a verte porque habías pedido mucho que viniera. No te muevas, por favor, te voy a poner esto en las manos, así no más, agárralo ahí”, expresó el modelo.

“Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. Te amo muchísimo. No sabes cuánto te extraño, te amo muchísimo, de verdad. Estoy tan orgulloso de ti, quisiera ser como tú cuando crezca. Sigue haciéndolo como lo estás haciendo, confío en ti, en que lo vas a lograr (...) No me decepciones ni a mí ni a todo México, aguanta un poco más, ya falta poco. Te amo con mi vida y tú sabes que te estoy esperando afuera”, finalizó.

Además, aprovechó para disipar los rumores de rivalidad con Nicola Porcella: “Y Nicola, papi, contigo todo bien. Contigo todo bien, papi”.