Martha Cristiana, modelo y actriz mexicana, renunció a la dirección del Miss Universo de su país tras denunciar actos de transfobia y discriminación contra mujeres mayores de 40 años.

En ese sentido, la celebridad aseguró que la organización no le permitió incluir a mujeres transgénero en el certamen, donde asumió la dirección en mayo de 2024.

“Desafortunadamente, las cosas no han sido como me lo prometieron. Yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada, cero’…”, dijo en conferencia de prensa.

Tras ello, complementó: “Hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso incluso que sigamos con esa postura”.

CONOCE MÁS: Abogada de 60 años sorprende al coronarse como Miss Buenos Aires

En ese sentido, la modelo aseguró que “todos los humanos son iguales y tienen el mismo derecho”, los cuales se trasladan al mundo de la belleza.

Por otro lado, Cristiana denunció también exclusión para modelos mayores de 40 años, a pesar de que el límite de edad se eliminó. Comentó además que el certamen no es inclusivo, tal como lo promocionan.

“Lo que se maneja en las juntas es: ‘¿40 años? … ¡Viejísima!, olvídalo’. ‘¿(Mujeres) trans? Eso es de dientes para afuera. Eso no va a pasar. No pasará”, reveló.

Lupita Jones la cuestiona por decisión





Ante sus declaraciones, Lupita Jones, exdirectora del certamen, se refirió a ella sarcásticamente indicando que Martha no estaría a la altura del puesto.

“Pues ya no la veo, pues ya ni está”, dijo. “Mira esto no es fácil, perdón, pero a veces se dejan zapatos muy grandes que llenar, ¿no? Sorry”, agregó.

Jones dirigió el Miss Universo México por casi 30 años, su renuncia fue provocada por desacuerdos a los nuevos lineamientos del certamen.