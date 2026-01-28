Escuchar
(2 min)
Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato. (Foto: Composición)

Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato. (Foto: Composición)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato. (Foto: Composición)
Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

La controversia en torno a la obra “Los Monólogos de la Vagina”, presentada en el Teatro Marsano, sumó una nueva voz tras el pronunciamiento público de la primera actriz Martha Figueroa, quien expresó su respaldo a Sergio Galliani frente a las acusaciones de presunto maltrato laboral surgidas durante la última temporada de la puesta en escena.

Martha Figueroa sale en defensa de Sergio Galliani en medio de polémica teatral
Famosos

Martha Figueroa sale en defensa de Sergio Galliani en medio de polémica teatral

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan a su segundo hijo juntos
Famosos

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan a su segundo hijo juntos

“Durante mucho tiempo traté de acercarme a él”: Henry Spencer cuenta cómo se reconcilió con Carlos Alcántara y cómo mantiene vigencia
Teatro

“Durante mucho tiempo traté de acercarme a él”: Henry Spencer cuenta cómo se reconcilió con Carlos Alcántara y cómo mantiene vigencia

Streamer pide disculpas públicas tras comentario racista contra Pol Deportes
Famosos

Streamer pide disculpas públicas tras comentario racista contra Pol Deportes