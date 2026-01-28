Martha Figueroa sale en defensa de Sergio Galliani en medio de polémica teatral

La controversia en torno a la obra “Los Monólogos de la Vagina”, presentada en el Teatro Marsano, sumó una nueva voz tras el pronunciamiento público de la primera actriz Martha Figueroa, quien expresó su respaldo a Sergio Galliani frente a las acusaciones de presunto maltrato laboral surgidas durante la última temporada de la puesta en escena.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Figueroa detalló su experiencia profesional junto al actor y director, luego de haber sido convocada en agosto de 2025 para reemplazar a la recordada Camucha Negrete, quien atravesaba problemas de salud. En su mensaje, la actriz resaltó la trayectoria del Teatro Marsano y defendió el ambiente laboral que encontró durante su participación en la obra.

“ Para mí el Teatro Marsano es y siempre ha sido una casa teatral que ha albergado a cientos de actores, directores y técnicos de las artes escénicas , durante 50 años de trayectoria intachable”, señaló Figueroa al iniciar su pronunciamiento, marcando distancia de las acusaciones que hoy rodean la producción.

La actriz destacó además la labor de Sergio Galliani como director, afirmando que, pese a no conocerlo previamente en esa faceta, quedó gratamente sorprendida por su forma de trabajo. “Me pareció muy creativo, talentoso y respetuoso al darnos las indicaciones y correcciones necesarias para llevar a cabo la obra satisfactoriamente” , afirmó, subrayando que siempre existió un trato profesional y respetuoso en los ensayos y funciones.

Figueroa también indicó que tanto Galliani como el equipo de producción supieron acompañar a las actrices en una temporada compleja, marcada por dificultades personales y profesionales, y aseguró que su experiencia en la obra fue positiva y enriquecedora desde el punto de vista artístico.

El respaldo fue respondido por el propio Sergio Galliani, quien agradeció públicamente el gesto de la actriz. “Un placer trabajar contigo y un honor haberte dirigido en tiempo récord. Jamás olvidaré tu entrega y disposición por el bien de la obra” , escribió el director en redes sociales.

Sergio Galliani agradeció el respaldo y valoró la entrega de la actriz en su reemplazo de Camucha Negrete.

La polémica se originó luego de que la actriz Sonia Oquendo revelara en una entrevista haber sufrido maltrato por parte de un compañero durante la temporada de “Los Monólogos de la Vagina”, sin mencionar nombres.

Posteriormente, el conductor Rodrigo González vinculó directamente a Galliani con estas declaraciones y aseguró que Camucha Negrete le habría confesado, antes de fallecer, que trabajar con el actor fue complicado, lo que intensificó el debate en el ámbito artístico y mediático.

