Durante una entrevista para un podcast español, el periodista y escritor argentino Martín Caparrós afirmó que “la cocina mexicana es una de las mejores del mundo”, restando importancia a la gastronomía peruana, pues, en sus palabras, el Perú solo tiene como plato representativo al “pescado frío”.

“México tiene una de las grandes cocinas del mundo, junto con no sé, China, la India y algún trocito quizás de Occidente”, dijo en un espacio digital de la Cadena SER, agregando: “Es muy curioso cómo dentro del continente Perú consiguió posicionarse como el sitio de la buena cocina cuando, bueno, México es un mundo gastronómico y Perú solo es pescado frío, qué sé yo”.

De tal forma, el autor de 69 años sostuvo que uno de los aspectos que habría impedido el posicionamiento de la cocina mexicana es la simplificación cultural. Es decir, que los platos del país sean opacados por comidas más inmediatas y difundidas en el mundo como tacos o burritos.

“El hecho de que tanta gente asocia cocina mexicana con eso, con unos burritos, con un chile con carne o vaya a saber qué... que es como lo más inmediatamente vulgar de todo lo que hacen”, dijo, para luego añadir: “Y me parece que eso como que ocupó el lugar de la cocina mexicana y nos impide, o le impide a mucha gente, ver lo que realmente hay allí”.

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¿Quién es Martín Caparrós?

Martín Caparrós es un conocido periodista y escritor argentino nacido en 1957, famoso por sus crónicas de viaje y su larga trayectoria en la literatura y el periodismo. Ha ganado premios importantes como el Rey de España y el Ortega y Gasset.

Es autor de más de 50 libros, entre novelas y ensayos. Entre sus publicaciones más destacadas están ‘Ñamérica’, ‘El Hambre’ y ‘Los Living’. En 2024 anunció que padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica), enfermedad que le fue diagnosticada en 2021, y publicó un libro de memorias titulado ‘Antes que nada’.

Martín Caparrós | Foto: El Comercio