El emblemático periodista aseguró que México tiene una de las mejores gastronomías del mundo, por encima de Perú | Foto: EFE
El emblemático periodista aseguró que México tiene una de las mejores gastronomías del mundo, por encima de Perú | Foto: EFE
Por Redacción EC

Durante una entrevista para un podcast español, el periodista y escritor argentino Martín Caparrós afirmó que “la cocina mexicana es una de las mejores del mundo”, restando importancia a la gastronomía peruana, pues, en sus palabras, el Perú solo tiene como plato representativo al “pescado frío”.

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