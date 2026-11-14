La nueva producción se basa en el libro de Vergara, “Se encuentra lo que se busca: Viaje de un emprendedor” | Foto: Cortesía
La nueva producción se basa en el libro de Vergara, “Se encuentra lo que se busca: Viaje de un emprendedor” | Foto: Cortesía
Por Redacción EC

Un año después de obtener el galardón por el documental “De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV, la productora peruana LOT Plus Producciones recibió una nueva nominación a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2026.

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