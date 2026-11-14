Un año después de obtener el galardón por el documental “De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV”, la productora peruana LOT Plus Producciones recibió una nueva nominación a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2026.

La firma, liderada por el director Horacio Vergara Arancibia, retorna al certamen tras la victoria de su anterior obra, centrada en la trayectoria del Pontífice y su vínculo con la ciudad norteña.

En ese sentido, para este año, la productora compite ahora con “Viaje de un emprendedor”, un cortometraje desarrollado con inteligencia artificial junto a jóvenes realizadores formados en Chiclayo.

El guion de esta nueva propuesta está inspirado en el libro del propio director, “Se encuentra lo que se busca: Viaje de un emprendedor”, que recopila cerca de treinta años de experiencias empresariales a partir de una conversación con un taxista de Lima.

Con seis años de trayectoria desde el 2020, LOT Plus Producciones buscará replicar en Miami el éxito de su obra sobre el papa León XIV, quien se encuentra de gira en Perú y cerrará su visita este 16 de noviembre con una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.