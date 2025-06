Martin Kove, uno de los villanos de ‘Karate Kid’ y ‘Cobra Kai’, fue expulsado de una convención de fans tras presuntamente morder a su compañera de elenco Alicia Hannah-Kim, según un informe de la Policía obtenido por medios nacionales.

Hannah-Kim y Kove participaron en el evento Summer Con en el estado de Washington, EE.UU., el domingo como parte del elenco de ‘Cobra Kai’.

La actriz acusó a Kove ante un oficial de policía tras recibir una mordida en el brazo tan fuerte que le provocó sangrado, alegando que no hubo provocación alguna y que el incidente ocurrió justo después de haberlo saludado.

El actor y villano de “Cobra Kai” fue expulsado de la Summer Con tras presuntamente morder a su compañera Alicia Hannah-Kim. (Foto: Netflix)

Según un documento del Departamento de Policía de Puyallup revisado por el medio estadounidense TMZ, Kove le dio un beso en el brazo tras la mordida, pero cuando Hannah-Kim y su esposo, quien presenció el suceso, lo enfrentaron y le dijeron que lo que hizo era “inaceptable” el actor tuvo una reacción negativa.

“Estaba furioso e indignado y visiblemente enojado cuando le dije con calma que no me mordiera... insistió en que me mordió por diversión”, dijo la actriz según indica el reporte.

Hannah-Kim decidió no presentar cargos en contra del actor, pero a manera de precaución solicitó que se tomara un informe con sus declaraciones y las de su esposo como precedente.

La Policía describió que la actriz tenía una “marca de mordedura muy visible en su brazo, que ya se estaba poniendo azul y con hematomas”.

Las autoridades le pidieron al actor que se retirara del lugar, pero antes de eso Kove pidió disculpas a Hannah-Kim y a su esposo por sus actos.

