Mary Kate Golding, diseñadora de sets de Marvel y Prime Video, fue hallada sin vida en su vivienda de Nueva York. (Foto: Instagram / @mkgolding)
Mary Kate Golding, diseñadora de sets de Marvel y Prime Video, fue hallada sin vida en su vivienda de Nueva York. (Foto: Instagram / @mkgolding)
Por Redacción EC

Conmoción en la industria del entretenimiento en Estados Unidos tras la muerte de Mary Kate Golding, diseñadora de sets que participó en exitosas producciones de Marvel Studios y Prime Video. La artista, de 34 años, fue hallada sin vida en el sótano de su vivienda ubicada en el distrito de Queens, en Nueva York, según informaron medios internacionales.

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