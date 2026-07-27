Conmoción en la industria del entretenimiento en Estados Unidos tras la muerte de Mary Kate Golding, diseñadora de sets que participó en exitosas producciones de Marvel Studios y Prime Video. La artista, de 34 años, fue hallada sin vida en el sótano de su vivienda ubicada en el distrito de Queens, en Nueva York, según informaron medios internacionales.

Golding era reconocida por su trabajo en series de gran impacto como “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Hawkeye”, “Goosebumps”, “The Flight Attendant” y “Mr. & Mrs. Smith”. Su trayectoria la convirtió en una figura destacada dentro del departamento artístico de importantes producciones para televisión y plataformas de streaming.

De acuerdo con la información preliminar, agentes del Departamento de Policía de Nueva York acudieron a la vivienda de la diseñadora tras recibir una llamada de emergencia. En el inmueble encontraron el cuerpo de Golding con una herida mortal causada por un arma blanca, lo que dio inicio a una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

ALERT: Mother found stabbed to death in her home hours before her husband was found hanging from a tree in a park in an apparent m*der-su*cide.



Mary Kate Golding, 34, was found stabbed to death in her Bronx home just 6 hours before her husband, Joseph Azzaretto, 33, was… pic.twitter.com/pg9gXittP8 — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 21, 2026

Horas después del hallazgo, las autoridades localizaron el cuerpo de Joseph Azzaretto, esposo de la diseñadora, en un parque del sector de Astoria, cerca a la vivienda de Mary Kate Golding.

La investigación del caso avanza bajo la hipótesis de un posible asesinato seguido de suicidio, aunque las autoridades recalcaron que las diligencias continúan y no se ha emitido una conclusión oficial.

La noticia ha generado una profunda conmoción entre colegas y seguidores de las producciones en las que Golding participó. Su aporte al diseño de sets fue clave para la construcción visual de varias series de éxito internacional, consolidando una carrera que era ampliamente valorada en la industria audiovisual.