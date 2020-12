Cuando Mathías Brivio se alejó del periodismo para incursionar en el entretenimiento dejó la puerta sutilmente abierta por si algún día se animaba a volver. Y ese día llegó casi dos décadas después. Con “Más vale tarde”, el nuevo programa nocturno de Latina, el presentador de TV retorna un poco a sus orígenes como reportero.

“Es un programa variado, con entrevistas, notas divertidas y reportajes entretenidos para que la gente no se vaya a dormir tan temprano. Será algo distinto a lo que venía haciendo, presentaré notas, entrevistaré, tiene mucho que ver con mis orígenes en la televisión”, señala Brivio Grill.

El 14 de mayo de 1999, Mathías ingresó a “América Noticias” como reportero practicante. Luego pasó a “La revista dominical” y continuó en “Fin de Semana”, “Tiempo nuevo” y “Cuarto Poder”.

“Este año cumplí 21 años de estar en la televisión, empecé justamente siendo practicante de reportero en “América Noticias. Con ‘Más vale tarde’ voy a recordar esas épocas”, refiere el periodista y presentador de TV sobre el nuevo espacio de Canal 2 que se estrena este 30 de noviembre, después del noticiero “90 Noche”.

Partner de impacto

En esta nueva etapa televisiva, Mathías Brivio estará acompañado de la periodista Fiorella Retiz, quien será la contraparte del presentador, además se encargará de hacer entrevistas sobre moda, deporte y actualidad.

“Fiorella es una chica que tiene muchísimas ganas de aprender, de conocer, forma parte del staff de reporteros, pero tendrá más presencia en el estudio”, refiere el presentador de TV.

Aunque reconoce que saldrá en un horario complicado, Mathías confía en que el público respaldará su nueva apuesta y reflexiona sobre la televisión actual.

“Creo que la televisión no ha variado mucho en contenido, pero como el público ahora pide inmediatez, rapidez, lo que hacemos es dar mensajes concretos. Antes un conductor podía hablar 15 minutos y no pasaba nada, ahora ya no se puede hacer eso, todo es más preciso”, remarca.

Finalmente, Mathías Brivio dice estar agradecido por haber tenido la oportunidad de asumir la conducción de propuestas televisivas de diferentes formatos y no descarta volver a estar al frente de un ‘reality show’.

“Creo que los que estamos en TV sabemos que nunca se tiene que decir nunca, depende la oferta, la situación en la que me encuentre”, subraya.

Mathías Brivio tiene una variada carrera televisiva. (Foto: @mathiasbrivio)

