La televisión suele ser complaciente y a la vez tirana. A Mathías Brivio le dio grandes satisfacciones profesionales y al mismo tiempo le privó de participar en importantes momentos de la vida de sus hijos. Un costo demasiado alto que el presentador dejó de pagar a fines del 2019, cuando no renovó contrato con “Esto es guerra", para luego asumir un nuevo reto laboral menos absorbente: la conducción de “La Máscara”, versión peruana del talent show surcoreano “King of Mask Singer”.

Mathías Brivio asume la conducción de "La Máscara". (Foto: El Comercio / César Campos Medina)

Hasta hace algunos meses, la salida del popular ‘tío Mathi’ del ‘reality show’ de América TV era casi improbable. Luego de la partida de María Pía Copello, a fines del 2018, su presencia en el programa cobró mayor notoriedad de la que ya tenía. Era una pieza fundamental en el espacio. Nada hacía presagiar que -en ese tiempo- el presentador ya evaluaba la posibilidad de asumir nuevos retos laborales.

"Fue una decisión que yo ya venía pensando porque estaba cansado de un programa diario. A principios de año (del 2019) la pensé, a mediados reforcé la idea y a finales la concreté”, explica Brivio sobre cómo gestó su salida de “Esto es guerra”.

“Durante ocho años era llegar a mi casa muy tarde, mis hijos crecieron, la menor tenía tres años cuando empecé en ‘Esto es guerra’, ahora tiene diez. Me estaba pasando igual con el chiquito y Julieta, la mayor, tenía ocho, ahora tiene quince. Me perdí varios procesos de la vida de mis hijos. Lamento eso, pero no me quejo, sería loco si lo hiciera porque el hecho de tener trabajo ya es un privilegio en una sociedad como la nuestra”, añade el presentador de 43 años.

Mathías Brivio debutó en televisión a fines del 2000, como periodista de "América Noticias”. Su labor consistía en hacer notas vía microondas para “Primera Edición”, posteriormente fue reportero de los programas “La revista dominical”, “Fin de Semana”, “Tiempo nuevo” y “Cuarto Poder”.

“Cumplo 21 años en la televisión, empecé como periodista haciendo policiales, que es bien tedioso, luego emigré a la conducción. He ido avanzando poco a poco, estoy haciendo una maratón más que una carrera de 100 metros”, explica.

Mathías reconoce que “Esto es guerra” impulsó su carrera como conductor de TV y está agradecido por ello. “Definitivamente un programa que hace más de 20 puntos de ráting diario te expone, te potencia”, refiere.

A fines del 2019, antes de sumarse al equipo de “La Máscara”, el futuro de Brivio era incierto. Había decidido no renovar con la producción de Pro TV, cuando recibió la ambiciosa propuesta de Latina. “La propuesta de Canal 2 me convenció por un tema de horarios y por lo que significa el formato. Ha sido un éxito a nivel mundial, en México tiene gran sintonía, y en Corea y Estados Unidos también le fue muy bien”.

RESPALDA A JAZMÍN

Desde su nueva trinchera televisiva, Mathías refiere que ha tenido la oportunidad de ver algunas ediciones de su exprograma, actualmente con Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz en la conducción. “Conducir un programa como 'Esto es guerra’ no es fácil, más aún para Jazmín, que ha sido participante. Los he visto bien, lo están haciendo bien", destaca tras restar importancia a las críticas a Pinedo y la petición para que regrese al ‘reality’.





“A las redes sociales las respeto, pero la gente es bien voluble. Antes pedían que me vaya, ahora piden que regrese. Agradezco el cariño, pero creo que Jazmín lo está haciendo bien. Yo ahora estoy en otra", añade.

Aunque actualmente no forma parte de sus pretensiones laborales, el presentador de TV prefiere no cerrarse a la posibilidad de algún día volver a conducir un ‘reality show’ de edición diaria. “Aprendí que en televisión no puedes decir nunca, uno es esclavo de sus palabras. Además, detrás de mí hay una familia que depende de mi trabajo", indica.

APUESTA AMBICIOSA

Desde este sábado 29 de marzo, Mathías inicia un nuevo reto televisivo al frente de “La Máscara”, nueva apuesta de Latina que reunirá a 16 famosos en un mismo escenario.

“Antes de aceptar evalué la propuesta, fue una decisión que tomé junto a mi familia. Influyó el tema del horario y la apuesta. Y sí, lo económico influye en decisiones, porque se trata de un trabajo, pero no pienses que Latina rompió el chanchito para traerme. Hemos llegado a un feliz acuerdo, pero la decisión la tomé por el formato”, aclara el presentador de TV.

Mathías Brivio. (Foto: El Comercio / César Campos Medina)

“La Máscara” es la versión peruana del talent show surcoreano “King of Mask Singer”. Latina es el primer canal en Sudamérica en obtener la franquicia de dicho programa. Tendrá a Mathías Brivio en la conducción y como investigadores estarán Érika Villalobos, Gianella Neyra, Armando Machuca y Carlos Vílchez. El programa se estrenará este sábado 29 de marzo a las 10:00 p.m..

“Para mí es un honor conducir un programa así, sin duda representa un reto para mi carrera. Serán 16 participantes, entre futbolistas, cantantes, actores, comediantes..., todos saldrán con máscaras y tendrá la voz distorsionada para que no puedan reconocerlos. El que gana, ganará la gloria de no haber sido desenmascarado. El programa está bien chévere, confío en que le irá bien”, remarca Brivio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: