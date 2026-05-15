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Matthew McConaughey confiesa que vivió 22 días en Perú bajo el nombre 'Mateo'. (Foto: Captura de YouTube / No Magic Pill with Blake Mycoskie)
Matthew McConaughey confiesa que vivió 22 días en Perú bajo el nombre 'Mateo'. (Foto: Captura de YouTube / No Magic Pill with Blake Mycoskie)
Por Redacción EC

El actor Matthew McConaughey, ganador de premios como el Oscar y el Globo de Oro, sorprendió a todos al revelar que vivió en Perú por 22 días, en los que se desconectó por completo del bullicio de Hollywood e incluso estuvo algunos días sin electricidad.

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