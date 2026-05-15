El actor Matthew McConaughey, ganador de premios como el Oscar y el Globo de Oro, sorprendió a todos al revelar que vivió en Perú por 22 días, en los que se desconectó por completo del bullicio de Hollywood e incluso estuvo algunos días sin electricidad.

La confesión fue realizada durante el podcast “No Magic Pill”, conducido por Blake Mycoskie, fundador de TOMS. Según explicó McConaughey, este viaje le sirvió para reencontrarse consigo mismo tras alcanzar la fama mundial en los años 90

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En la entrevista, el protagonista de “Interstellar” y “Dallas Buyers Club”, el viaje ocurrió después del estreno de “A Time to Kill” en 1996, cuando comenzó a sentirse confundido por el impacto de la fama y necesitaba descubrir “que era real y que no”.

Matthew McConaughey confiesa que vivió 22 días en Perú bajo el nombre 'Mateo' . (Foto: Captura de YouTube / No Magic Pill with Blake Mycoskie)

“Necesitaba poner los pies en la tierra, así que me desconecté. ¡Listo! Me fui a Perú. Necesitaba encontrar mi vocación, comprobarla. Sabía que la tenía, solo tenía que volver a demostrarlo... Pero sí me lo cuestioné, ahora que me había hecho famoso, con todas estas conexiones con esto y aquello, y estoy tratando de descifrar qué parte es real y qué parte es pura mentira”, contó el famoso actor.

Durante su estadía en Perú, el actor decidió presentarse como “Mateo” para evitar ser reconocido como celebridad. De acuerdo con McConaughey, quería convivir con personas que lo conocieran por quién era realmente y no por su fama en el cine.

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El ganador del Oscar también recordó que los primeros 12 días fueron complicados y “extraños”, aunque luego comenzó a sentirse en paz con ese estilo de vida alejado de la tecnología y los reflectores. Incluso aseguró que llegó a pensar que podría quedarse viviendo de esa manera.

Matthew McConaughey continúa reflexionando sobre salud mental, fama e identidad personal en distintas entrevistas y proyectos. (Foto: AFP)

“Al cabo de 22 días, las lágrimas en sus ojos, las lágrimas en los míos y los abrazos que nos dimos, entre la tristeza y la alegría de la despedida, todo se basaba en el hombre que conocieron, llamado Mateo, que no tenía nada que ver con la celebridad”, señaló el actor sobre los amigos

Actualmente, Matthew McConaughey continúa reflexionando sobre salud mental, fama e identidad personal en distintas entrevistas y proyectos. El actor también comentó que años después realizó otro retiro similar en medio del desierto mientras escribía su libro “Poems & Prayers”, donde enfrentó sus propios “demonios” y emociones internas.