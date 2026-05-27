Kenneth Iwamasa, exasistente personal del fallecido actor Matthew Perry, fue condenado este miércoles a tres años y cinco meses de prisión federal por suministrarle ketamina a la estrella de Friends, droga que provocó su muerte en octubre de 2023.

La sentencia fue dictada por un juez federal de Los Ángeles y pone fin al proceso judicial que investigó la muerte del intérprete de Chandler Bing, caso que además destapó una red de tráfico ilegal de ketamina en Hollywood.

Según las investigaciones, Perry murió el 28 de octubre de 2023 después de que Iwamasa le aplicara al menos tres inyecciones consecutivas de ketamina. El actor había reconocido públicamente en distintas ocasiones sus problemas de adicción.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el caso evidenció cómo el suministro ilegal de medicamentos recetados se ha convertido en una problemática vinculada al narcotráfico en Estados Unidos.

La investigación fue desarrollada por la Policía de Los Ángeles, la DEA y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos. El proceso permitió identificar a cinco implicados: los médicos Salvador Plasencia y Mark Chávez, el intermediario Erik Fleming, la traficante Jasveen Sangha y el propio Iwamasa.

El exasistente fue el primero en declararse culpable de distribución de ketamina con resultado de muerte y se convirtió en el principal testigo de la Fiscalía. Su colaboración permitió reconstruir cómo se adquirieron más de 50 viales de ketamina, incluidos varios obtenidos apenas cuatro días antes de la muerte del actor.

Gracias a ese acuerdo judicial, Sangha —apodada “la reina de la ketamina”— fue sentenciada a 15 años de prisión. Por su parte, Chávez recibió ocho meses de arresto domiciliario, Plasencia fue condenado a 30 meses de cárcel federal y Fleming a 24 meses de prisión.

Al presentar la acusación, el entonces fiscal federal para el Distrito Central de California, Martin Estrada, sostuvo que el caso debía servir como advertencia. “Este caso envía un mensaje claro: haremos que los narcotraficantes rindan cuentas por las muertes que provocan” , afirmó.

La entonces administradora de la DEA, Anne Milgram, consideró que la crisis vinculada a sustancias como la ketamina representa “la mayor amenaza en materia de narcóticos” enfrentada por Estados Unidos en los últimos años.

Expertos legales también destacaron el impacto simbólico del caso. El abogado litigante Andrew Pickett señaló en declaraciones a CNN que procesos de alto perfil como el de Perry ayudan a visibilizar la magnitud de la crisis de drogas en el país.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los implicados “priorizaron lucrar a costa del Sr. Perry antes que velar por su bienestar” . Sin embargo, Iwamasa intentó defenderse ante la jueza Sherilyn Peace Garnett argumentando que no podía “simplemente decir que no” frente a la adicción del actor.

La versión fue rechazada por Suzanne Morrison, quien afirmó ante el tribunal que su hijo “pagó el precio” de confiar en su asistente personal. “En lugar de proteger a Matthew, facilitó y alentó el consumo ilegal de drogas” , expresó.

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