Resumen

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Caso Matthew Perry: exasistente irá a prisión por inyectar ketamina al actor antes de su muerte. (Foto: EFE)
Caso Matthew Perry: exasistente irá a prisión por inyectar ketamina al actor antes de su muerte. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Kenneth Iwamasa, exasistente personal del fallecido actor Matthew Perry, fue condenado este miércoles a tres años y cinco meses de prisión federal por suministrarle ketamina a la estrella de Friends, droga que provocó su muerte en octubre de 2023.

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