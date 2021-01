Mauri Stern, recordado por haber formado parte de la agrupación mexicana Magneto, ya es toda una celebridad en Lima desde su llegada al programa “Yo Soy” de Latina. Desde el primer día, el pasado 4 de enero, el cantante y productor ha generado tendencia en redes sociales.

Antes de hablar de sus polémicos comentarios sobre los shows de los imitadores de “Yo Soy” y tensos momentos con sus compañeros, repasaremos su biografía.

¿Quién es Mauri Stern?

Mauri Stern Chernovetzky es su verdadero nombre y es de nacionalidad mexicana. Antes de ser parte de Magneto, estuvo en la agrupación infantil Vaselina.

En 1992, incursionó como actor en la serie televisiva “Cambiando el Destino”. Un año después se convierte en compañero de Carlos, Alan, Elías y Alex en Magneto, una de las ‘boy band’ en español más conocidas de los años noventa.

Ya con la banda mexicana, canciones como “Vuelva, vuela” , “40 grados”, “Mira, mira, mira” y “Suena tremendo” se volvieron himnos de la juventud de ese entonces.

Pasaron los años y la música se convirtió en su pasión. Si bien ha seguido de gira con la banda mexicana, Mauri Stern ha trabajado como productor y mánager.

Productor musical y mánager

Mauri Stern toma sus conocimientos sobre los escenarios y da un paso al costado para ser mánager de Fey, con quien no solo trabajó para consolidar su carrera como solista, sino que fueron pareja por 10 años.

En recientes declaraciones para el Diario El Comercio, comentó que también trabajó con Belinda, Rosario Flores, Franco de Vita y otros importantes cantantes. Es más, señaló que actualmente está trabajando con una joven que será una sorpresa musical, por el momento ella aún está en etapa de composición.

Mauri Stern y Fey

En noviembre del 2020, se viralizó una entrevista a Fey por el periodista Yordi Rosado, en la cual señaló que se sintió “usada” por Stern cuando eran pareja y trabajó como su mánager.

Sin embargo, Stern habló del tema y afirmó que ambos han “limado asperezas”. “Nos perdonamos las cosas que habríamos hecho en nuestra juventud, donde tuvimos mucho éxito, y eso no es nada fácil”, afirmó.

Del mismo modo, aceptó que quizá fue muy ambicioso con su proyecto. “Sé que fue demasiado trabajo, pero también fue demasiado éxito. Yo tengo mi corazón contento, tranquilo y la onda entre nosotros, dentro de mí, es buena”, añadió.

Casado y con hijos

El músico mexicano está casado desde hace varios años con la experta en el sector inmobiliario Silvana Recalde Stern (ecuatoriana), con quien tiene dos hijos: Sebastián de ocho años y Gael, de tres.

En sus redes sociales muestra cómo es la relación con su familia, comparte tiernas fotografías al lado de ellos en Miami (Estados Unidos), ciudad donde radica.

Mauri Stern, el jurado revelación de “Yo soy”

El pasado 4 de enero, Mauri Stern y Tony Succar saludaron al público peruano como los nuevos jueces de “Yo Soy” reemplazando a Ricardo Morán y Johanna San Miguel. El mexicano admitió sentirse feliz por la oportunidad, pero no sabía todo lo que le esperaba.

“Yo soy”: Mauri Stern y Tony Succar

En la entrevista citada, Stern confiesa que desde hace años tiene una buena impresión del programa de Latina y sintió que esta era la oportunidad para mostrarse como tal. “Yo salté de Magneto, era medio tímido, luego a Fey, luego Belinda, a Rosario Flores, a Franco de Vita y así. Este ‘Mauri’ es el que yo conozco”, acotó sobre sus comentarios que dejaban a todos con la boca abierta.

“Yo soy: Grandes batallas”

Desde el primer día llamó la atención la exigencia que solicita tanto a los consagrados y a los retadores del ‘reality’ de Latina. Al inicio muchos pensaron que solo se trataba de la imitadora de Yuri, Noelia Calle, pero batalla a batalla ha demostrado ser bastante franco con los participantes, sobre todo si, para él, ellos no se parecen al artista original.

Noelia Calle no ha sido la única que se ha “ganado” con sus comentarios, sino también los imitadores de Amanda Miguel, El Gran Combo, Luis Enrique, Pedro Infante y más.

En esta primera semana de batallas podríamos decir que el único momento donde afirmó sentirse muy contento con el trabajo de alguien fue por la presentación de Oriana Montero, imitadora de Mon Laferte.

Sin embargo, los comentarios entre ‘Yuri’ y Stern son los que se han robado el show, puesto que Stern es gran amigo de la cantante verdadera.

“Me siento un poco indignada de que mi paisano (por Mauri Stern) me haya dicho eso. Tengo que tomarlo de la mejor forma y mañana hacer algo que él me está pidiendo. No esperaba que tuviera palabras tan fuertes (de su número musical), espero que no lo dejen hablar”, comentó la concursante tras su primera crítica.

Para la segunda presentación de ‘Yuri”', ella pidió que el integrante de Magneto ya no comente. Hecho que molestó al mexicano. “Es una cosa media marciana porque a eso vine (a opinar). Me pide que no hable, pero así no vas a ganar nunca. De la manera que uno puede ganar es cuando uno sale de la zona de confort... para poder ganar necesitamos esa presión”, respondió.

Luego, Noelia Calle señaló que se sintió un poco mal por las palabras de Mauri. “Mauri, esta noche te la voy a dedicar, porque sé que estás esperando a una verdadera Yuri. Espero ablandar tu corazón. El reto ya no es nuevo retador, el reto eres tú”, señaló.

Imitadora de Yuri de “Yo Soy” le responde a Mauri Stern: “Espero ablandar tu corazón” | VIDEO

Ante el hecho, Stern señaló en la entrevista que espera que Calle ponga todo de sí. “A ella, desde el principio la considero una gran cantante. La he sentido, tal vez, un poquito mejor Yuri. Sin embargo, yo ya quiero ver quién va a ganador, no quién va a mejorar un poquito o se va a acercar al personaje”, sentenció.

Polémicos encuentros con los jueces

- Maricarmen Marin vs. Mauri Stern

Otros de los temas que ha marcado la primera semana de Mauri Stern como juez en “Yo Soy” son los encuentros con sus colegas, sobre todo con Tony Succar y Maricarmen Marin.

Tras la batalla entre Ana Torroja y Ricardo Montaner, los artistas tuvieron un debate sobre el papel de los jueces. “Tienes que dominar los nervios - le dijo a Ricardo Montaner - Yo quiero batallas. Me lo dijo bien un maestro, cuando nos comparamos con algo mediano, pues lo peor se ve bien y yo no quiero que comparemos esto con algo mediano. Me desahogué”, señaló Stern.

La cantante de cumbia no se mostró a favor de dicho comentario. Marin afirmó que “nada es bueno, ni malo”, pues todas las presentaciones tienen algo interesante. Stern la interrumpió y señaló estar “cansado de corregir”.

A lo que la histórica juez afirmó que entonces según la percepción del mexicano solo deberían ir al programa quienes “estén preparados”. “Que vengan los retadores de medio para arriba (…) Si están muy abajo, no están ni para eso. Estás para usar la varita mágica y decir desaparece”, acotó.

-Tony Succar afirma que Mauri Stern también desafinó

El jueves pasado, tras la batalla de los imitadores de Luis Enrique y Yuri, Succar y Stern protagonizaron un irónico momento. “Si vienes a ser un imitador, sé el mejor, sé la mejor versión de ti. Trabaja, no estés conforme, sé el mejor, sé la mejor Yuri, sé el mejor Luis Enrique, y sí, la afinación, pero tú y yo lo sabemos Tony, los mismos artistas originales desafinan”, mencionó Mauri a ambos participantes.

A lo que Succar afirmó haber escuchado como cantaba en Magneto. “Yo te he visto (desafinar) en varios videos, Mauri, tienes razón”, sentenció.

Inmediatamente todos se sorprendieron por el comentario del peruano ganador de 2 Grammy. Es más, Stern lo celebró. “Vaya, pero despiértenlo también, porque sólo es cara bonita y pura sonrisa. Que diga algo intenso”, añadió.

¿Qué dice Ricardo Morán de Mauri Stern?

Mediante su cuenta de Instagram, el productor televisivo Ricardo Morán habló sobre el desempeño de Mauri Stern como jurado en “Yo Soy”.

“Es mejor de lo que esperaba. Pero no solamente eso, el trabajo de todo el mundo también... Maricarmen, Katia, Tony, Cristian, Karen, Sebastián, el elenco de baile... Muy feliz de esta junta, creo que la chuntamos”, celebró.

Cabe señalar que desde el inicio, Stern fue comparado con Morán por ser más exigente. “Para mí Ricardo es un maestro, un campeón, un tipo valiente que cree en proyectos y los saca adelante. Su exigencia es real. Mi exigencia es real también, porque yo vengo del escenario y vengo de haber sido manager y de haber producido discos, pero no me desagrada que comparen la firmeza con la cual queremos llegar a la calidad”, acotó en una entrevista.

Pese a todos los momentos tensos en el programa, Stern señala que se lleva muy bien con sus compañeros de trabajo. Por su lado, Cristian Rivero compartió una fotografía donde muestra la buena química que tienen, pese a los comentarios que se dan en el programa.

Conforme a los criterios de Saber más





VIDEO RECOMENDADO

Alan de Magneto saludó a Tula Rodríguez por su cumpleaños

Alan de Magneto saludó a Tula Rodríguez por su cumpleaños. (En boca de todos / América)