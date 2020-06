Tras anunciar su separación de muto acuerdo, el actor Mauricio Ochmann fue entrevistado por el programa “Despierta América” y no descartó retomar su relación con Aislinn Derbez. “Nos llevamos increíble”, dijo el reconocido actor.

Ochmann también declaró que tiene una buena relación con todo el clan Derbez y que su preocupación está en pasar tiempo con su hija Kailani.

Además de la posibilidad de reconciliarse con Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann habló sobre su participación en la segunda temporada de “De viaje con los Derbez”. “Lo dudo”, respondió ante la pregunta.

En marzo último, la pareja anunció su separación mediante un comunicado en el que indicaron que decidieron "fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”.

Sobre su relación, la actriz mencionó que ahora son amigos. “Sí está convirtiéndose en ese tipo de relación. Hay mucho amor, pero a veces la relación cambia y tuvimos que vivir con eso”, comentó Aislinn en una transmisión en redes sociales.

Por su parte, Ochmann declaró al programa “Hoy” que seguía conviviendo con la familia Derbez, pero que su experiencia no fue muy grata.

“Yo estoy muy agradecido con la familia, con las vivencias. Me llevo muy bien con todos, los quiero mucho. De repente seguimos conviviendo y seguiremos conviviendo... A mí especialmente el tipo de contenido como de reality, mi experiencia no fue la mejor. Yo me quedo con la ficción, me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y la verdad es que a mí el género no me terminó por encantar”, reveló.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán - diario OJO

TE PUEDE INTERESAR

· Diego Luna asegura que tras el confinamiento el cine tendrá que transformarse

· Sylvester Stallone volverá a ser “Rocky” en un documental

· El Festival de Cine de Lima anuncia edición virtual

· “Guardar silencio es ser cómplice”: Netflix y más gigantes de Hollywood protestan por muerte de George Floyd

· Stephanie Cayo habla como nunca de su debut en Hollywood, Mel Gibson y las dificultades de su carrera