Mauro Icardi y Wanda Nara están otra vez juntos. La noticia fue confirmada por el deportista a través de su perfil de Instagram, donde compartió unas fotografías en la que se luce cariñoso al lado de la madre de sus hijas.

“No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda”, escribió en la leyenda de las fotografías en las que aparecen abrazados, las misma que fueron registradas en Islas Maldivas, el destino favorito de ambos.

Sin embargo, la mayoría de sus seguidores no reaccionó de la mejor forma a la publicación y así lo dieron a conocer en los mensajes.

“Esta sería como la sexta temporada”, “Eres un boludo”, Como te gusta sufrir”, “Más que una película romántica son una de terror”, “2da temporada dice, esta novela es Greys Anatomy, ya tiene con 18 temporadas”, “Ellos se llenan los bolsillos con este tipo de historias q hacen y nosotros miramos sus boludeces, sentados sin un peso”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron. Por su parte, Wanda no ha reaccionado a la tierna publicación del padre de sus dos hijas.

Wanda Nara confirmó ruptura en setiembre

A fines de septiembre, la modelo argentina Wanda Nara publicó una historia de Instagram para confirmar el fin de su romance con el futbolista Mauro Icardi, con quien tuvo dos hijas.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, expresó en aquel entonces.

