La periodista Mávila Huertas se reafirmó en su decisión de no convertirse en madre, sin embargo, reveló también que congeló sus óvulos por si cambiara de opinión.

Mediante una entrevista con Magaly Medina, en su programa del jueves 28 de marzo, la conductora de “Ocurre ahora”, el noticiero vespertino de ATV, sostuvo también que durante su matrimonio Roberto Réategui tuvo el deseo profundo de ser mamá.

“Congelé mis óvulos, pero ya abandoné esa idea. No tengo ni duda de eso (de que las cincuentonas ahora pueden embarazarse gracias a la ciencia), pero yo ya tomé la decisión de no tener hijos”, dijo la presentadora.

Por otro lado, la mujer de prensa de 53 años, aseguró que incluso tenía una lista de posibles donantes para que pueda concebir a un bebé.

“Tenía mi lista de candidatos para enviarles una carta formal para decirles: ‘por favor mira...’, mis donantes. ¿Quiénes son? Ay por favor, George Clooney y Brad Pitt. Soñar no cuesta nada”, indicó entre risas.

CONOCE MÁS: La peculiar anécdota que contó Mávila Huertas de la vez que se escondió en la maletera del auto de Federico Salazar tras un ampay

Mávila Huertas se divorció de Roberto Reátegui porque no quiso tener un hijo con ella





En otro momento de la entrevista, la periodista reveló que se divorció de Roberto Reátegui porque el productor no quería tener hijos con ella.

Previamente, Huertas declaró que estuvo muy enamorada de Reátegui, por lo que deseaba procrear un hijo con él. Sin embargo, la respuesta del productor de televisión la decepcionó.

“La relación era muy sólida, pero llegó un momento en el que estábamos fuera de sincronía. Él ya tenía hijos y yo no, entonces sentía que mi reloj biológico se estaba acelerando; fueron momentos diferentes”, inició.

Tras ello, complementó: “Cuando ya estábamos afianzados, nos falló la comunicación y esa actitud de que no quisiera tener hijos, me dolió. Y me alejé de él”.