Mayella Lloclla antes de empezar a actuar, quería ser cantante de ópera. Se estaba preparando para postular al Conservatorio Nacional de Música cuando el destino la llevó por un camino que al principio se negaba recorrer. “Dina Páucar, la lucha por un sueño” fue el inicio de una carrera actoral fructífera y de gran proyección internacional. Actualmente, forma parte de la segunda entrega de “Luz de Luna”, serie de Del Barrio Producciones que le ha permitido exponer su talento para el canto.

“Empecé a trabajar para poder pagarme mis estudios en la pre del conservatorio porque cantar era mi sueño. Estudié seis meses, pero al final el destino me llevó por otro lado, porque si bien es cierto llegué por un casting, no aceptaba que la actuación era lo mío”, destaca Lloclla Núñez.

En “Luz de Luna: Canción para dos”, la actriz interpreta a Bella Luna del Mar, una jovial y alegre joven, hija oyente de padres sordomudos, domina el lenguaje de señas y canta.

“Por razones de trabajo y actuación dejé de lado el canto y ahora que se me da la posibilidad de poder cantar en una ficción, me gusta mucho. La primera vez que escuché el audio que grabé en el estudio de Juan Carlos (Fernández), me estremecí. Estoy cumpliendo con un sueño que tenía desde chibolita”, asegura. “Bella es un personaje hermoso, inclusivo, que me ha permitido conocer de cerca a personas sordomudas. Estoy llevando clases intensivas de lenguaje de señas con Moisés Piscoya y otro profesor que es totalmente sordo. Ellos están constantemente conmigo, apoyándome y guiándome”, añade.

Después de esta grata experiencia en la música, Lloclla no descarta crear sus propias canciones ni hacer un disco de fusiones entre lo tradicional y moderno. Tiene que como referentes a Miki González, Los Mirlos y Mauricio Mesones.

“Creo que tengo la música impregnada en mi ser, me di cuenta de ello, hace poco, cuando fui invitada como exalumna destacada a la celebración por los 50 años de vida de mi colegio. Estaba mi profesor de arte, quien me enseñó de niña a amar la música latinoamericana, a cantar algunas canciones”, señala.

La artista de 36 años está convencida que de haberse dedicado a una carrera musical, hubiese tenido igual o más éxito que como actriz, pues “siempre me estoy preparando y retando, y si me faltaba voz, hubiese encontrado la voz perfecta practicando”.

Mayella Lloclla asegura que antes de dedicarse a la actuación quería ser cantante de ópera. (Foto: Difusión / Mayella Lloclla)

“LA REINA DEL SUR”

En 2021, durante un viaje familiar a Piura, Mayella Lloclla se enteró que Telemundo estaba haciendo un casting para la tercera entrega de “La Reina del Sur”. Con gran entusiasmo, pero “sin tanta expectativa”, grabó el video cumpliendo las exigencias requeridas, y antes de enviarlo, lo miró una y otra vez. “No quería que se me escape ningún detalle”, asiente. Una semana después, a través de WhatsApp su representante le dio la noticia de que había sido seleccionada.

“Me dijo que tenía que viajar a Colombia porque la próxima semana empezaba las grabaciones, fue inmediato. Recuerdo que estaba emocionada, pero también preocupada porque mi pasaporte había vencido y si no lograba sacar otro iba a perder esa oportunidad. Al final resultó todo bien y a la semana siguiente ya estaba en Colombia haciendo pruebas de maquillaje y vestuario. Todo fue increíble, fastuoso, una producción súper grande, como de 200 personas trabajando a la vez, tenía mi propio camper con cama para descansar, baño, cocina, parecía Hollywood. Fue una experiencia nueva, maravillosa, fue gratificante, aprendí un montón”, asegura.

Desde entonces, la artista peruana no ha parado de perseguir nuevos proyectos internacionales ni de protagonizar sintonizadas ficciones en la señal abierta.

“No es fácil hacer carrera afuera porque hay mucha gente, latinos como yo, que están luchando afuera. Cada casting que llega, me preparo y lo hago porque creo que soy capaz; pero no me desespero, tengo paciencia, aunque sea de viejita sé que lo voy a lograr”, asiente.

—¿Qué es lo más inimaginable que te ha dado la actuación?

Conocer a gente valiosa de la que puedes aprender muchísimo. Cuando tenía 17 años conocí a Haydeé Cáceres y a su esposo Humberto Cavero, que en paz descanse, y a sus hijos. Una familia increíble, sencilla, talentosa, con demasiados valores.

—¿Cuál ha sido la escena más retadora que te ha tocado hacer?

Cuando di a luz en la película “El Vientre”, pues en ese momento todavía no había sido madre, no había sentido dolor alguno. Para poder transmitir ese dolor, le pedí al director presenciar un parto, ver un parto real en vivo me ayudó muchísimo, fue retador para mí.

—¿Cómo defines la etapa en la que te encuentras actualmente?

De mucho aprendizaje y agradecimiento, de apoyo constante tanto de la gente que me sigue como de mi familia. Estoy en un buen momento.

La actriz de 38 años busca la internacionalización. (Foto: América TV)

De armas tomar

A inicios de este año, Mayella Lloclla le pidió matrimonio al padre de su hijo, Jhefry Vásquez, con quien estuvo separada durante seis años. A través de sus redes sociales la actriz compartió imágenes del romántico momento y aclaró que es una mujer que siempre “toma la batuta”.

“Me gustan las cosas fuera de lo común y cuando estoy segura de algo no titubeo, por eso le pedí matrimonio al padre de mi hijo, por eso hice lo que hice. El próximo año nos casamos”, cuenta la actriz.

Asimismo, dio a conocer que a fin de mes presentará su propia marca de joyas de plata inspirada en el Perú. “Había hecho una colección para una joyería, ahora se va a convertir en mi propia marca y daremos trabajo a artesanos peruanos talentosísimos. Siento que estoy en un buen momento, estoy feliz”, subraya.