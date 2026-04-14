Resumen

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Después de un año lejos de la televisión, Magdyel Ugaz vuelve a la pantalla desde un lugar distinto. Ya no desde la ligereza de la Teresita, uno de sus personajes más entrañables, sino desde la oscuridad de Belén, una mujer herida. Su regreso abre una nueva etapa en su carrera y le permite explorar un rol más exigente.

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Magdyel Ugaz debuta junto a Gianella Neyra como productora de cine con "Medias hermanas". Narra la lucha que emprendió contra aquellas voces que le decían que no iba a poder, también contra sus propios temores e inseguridades. Recuerda, además, cuando sufrió de acoso sexual, las heridas que esta dura experiencia le han dejado y el proceso de curación.
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