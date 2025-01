En un mundo donde las luces de la farándula suelen eclipsar las historias detrás de sus protagonistas, la vida de Natalie Vértiz (Estados Unidos, 1991) destaca como un ejemplo de superación. Desde pequeña, enfrentó inseguridades debido a su altura, convirtiéndose en blanco de burlas. Sin embargo, lo que una vez fue motivo de dudas, se transformó en su mayor fortaleza. Tras coronarse Miss Perú 2011 se abrió camino en la televisión y construyó una carrera multifacética como embajadora de grandes marcas internacionales, influencer, empresaria y actriz.

“Hoy me siento segura, realizada en muchos aspectos: tengo una familia hermosa, alcancé grandes logros en mi carrera, y estoy viviendo un despertar que me impulsa a lograr cosas que nunca imaginé. Estoy más motivada que nunca, lista para seguir saliendo de mi zona de confort y conquistando mis sueños”, afirma la conductora de “Estás en todas”.

Fuerza interior

Vértiz nació en Estados Unidos y cursó los primeros años de su etapa escolar allí. Durante su infancia enfrentó dificultades debido a su altura, especialmente en los últimos años de primaria y los primeros de secundaria, cuando fue víctima de comentarios hirientes. “Me iba muy triste a casa, pero gracias a mi personalidad, no me quedé atrapada en pensamientos negativos, y mi mamá siempre estuvo ahí para motivarme”, recuerda con gratitud.

La vida de Natalie cambió para siempre cuando, a los 19 años, postuló al Miss Perú. En ese momento trabajaba en un restaurante en Estados Unidos, sin tener claro su camino. “Mi hermana mayor me dijo: ‘Tienes que participar, estoy segura de que lo ganarías’. Siempre fue un sueño, pero no sabía si lo lograría”, recuerda. Y lo logró.

Convertida en Miss Perú 2011, su carrera despegó. Llegó su primera oportunidad en televisión con “La Ruleta de la Suerte” en Latina, y poco después “Esto es guerra”, el programa que la consolidó como una figura pública. Allí vivió momentos que marcaron un antes y después en su vida.

“Las giras por todo el Perú eran emocionantes, nos conectó con personas de cada rincón del país. Era un furor, fueron los días dorados del programa. También conocí a Yaco, me casé en vivo y todo el mundo se enteró de la llegada de mi bebé”, recuerda.

A los 21 años, Natalie enfrentó la noticia de su maternidad con incertidumbre, pero tener a Jaco Eskenazi como compañero fue clave. “Me dio tranquilidad y me hizo sentir segura. Fue lo más lindo que me pasó, y no me arrepiento de nada”, confiesa. Desde entonces, ser mamá es su prioridad absoluta y la experiencia que más disfruta.

“Mis dos hijos son lo más importante para mí, pero también quiero seguir creciendo como Natalie y logrando mis metas”, afirma. Como embajadora de marcas internacionales como Carolina Herrera y Nissan, ha tenido la oportunidad de recorrer el mundo. Una de las experiencias más memorables para ella fue caminar por la alfombra roja del Festival de Cannes, donde compartió con grandes figuras de la industria cinematográfica y la moda.

“No soy una estrella de cine, pero aspiro a cosas grandes. Estar en un lugar donde desfilaron íconos como Sofía Loren o Marilyn Monroe fue un honor inmenso. Aunque me moría de vergüenza, cada oportunidad como esta me hace crecer y soñar más alto”, destaca.

Para Natalie Vértiz, soñar en grande siempre ha sido parte de su esencia. Desde su infancia en Estados Unidos, la ciudad de Hollywood le servía de inspiración y de broma recurrente con sus hermanas: “Les digo que voy directo a Hollywood”. Hoy, con pasos iniciales como actriz, mantiene viva esa ambición. “Me gustaría hacer alguna serie americana. No me gusta encasillarme en una sola cosa, y quién sabe, quizás lo logre algún día. No le cierro las puertas a nuevas oportunidades”, señala.

Nuevo comienzo

Ese espíritu de renovación ha impulsado a Natalie Vértiz a enfrentar con entusiasmo un nuevo capítulo en su carrera televisiva. Junto a Jaime ‘Choca’ Mandros, inició a una nueva temporada de “Estás en Todas”, un programa que comenzó a transmitirse solo algunos días a la semana, pero que con el tiempo se consolidó en un horario fijo los sábados, creciendo en popularidad y contenido.